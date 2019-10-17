Даудов отверг аргументы Зурабова о принадлежности земель

17 октября 2019, 23:04

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал несостоятельными доводы и документы Мусы Зурабова, который настаивал на принадлежности спорных земель Ингушетии. По словам Даудова, он сам передал Зурабову документы, свидетельствующие об обратном.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о встрече с Мусой Зурабовым. Зурабов рассказал "Кавказскому узлу", что передал Даудову документы, которые датированы позапрошлым веком и подтверждают принадлежность ингушам земель, оказавшихся в границах Чечни после подписания соглашения о границе. Предоставить копии карт и документов, переданных Даудову, для публикации, Зурабов отказался "во избежание ложного их трактования", но назвал данные одной из карт. Карта была составлена и литографирована при Военно-топографическом отделе Кавказской Армии в 1853 году, ее фото есть в сети.

По словам Зурабова, встреча с Даудовым продолжалась три часа, и за это время он ознакомил спикера чеченского парламента с документами. "Я передал документы, датированные 1853, 1863, 1869 и более поздними годами, показывал карты того времени", – сказал он "Кавказскому узлу". Активист утверждает, что самостоятельно решил поехать к спикеру парламента Чечни из-за отсутствия реакции ингушских властей на его заявления по поводу границ.

Видеозапись выступления Даудова перед депутатами чеченского парламента опубликована сегодня на YouTube под названием "Спикер парламента ЧР развенчал миф ингушского активиста М. Зурабова".

"Как вы знаете, в прошлую пятницу (11 октября) у меня состоялась встреча с Мусой Зурабовым - он житель Ингушетии, общественный деятель. Встреча продолжалась 2,5 часа и у нас состоялся разговор. Он высказал свое видение, я сказал, как я вижу. [...] Отрывок этой встречи мы [...] записали на видео и выложили", - говорит на записи Даудов, слова которого перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла".

По словам Даудова, объясниться перед депутатами его вынудили некорректные трактовки состоявшегося разговора, хотя он и не собирался высказываться по этому поводу.

"Идет обсуждение, что Муса Зурабов поехал к Магомеду Даудову, и доказал, что эти земли наши (ингушские - прим. "Кавказского узла"). Выдают желаемое за действительность. Во-первых, Муса Зурабов мне не доказал, что наша чеченская земля не наша, и что она ингушская. Во-вторых, это доказать невозможно и Муса, ни кто-либо другой никогда этого не докажет, нет таких документов в мире", - заявил спикер чеченского парламента.

Даудов подчеркнул, что "чеченцы никогда не зарились на чужое", а земли, о которых идет речь - "орстхоевские" (орстхой - вайнахский субэтнос, представители которого ныне живут и в Чечне, и в Ингушетии, - прим. "Кавказского узла"). Он утверждает, что в 2009 году эти территории пытались втайне от властей Чечни "переписать в ингушские".

"Я передал эти документы Зурабову Мусе, он их вам покажет. Некоторые пишут, что он предъявил мне документы, которых до этого никто никогда не видел. Мне никто никаких документов не предъявлял. Он показал мне карту и записки какого-то польского историка, вроде 250-летней давности", - добавил он.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы, сделанный картографами, приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Новости о преследовании активистов, недовольных этим соглашением, "Кавказский узел" размещает в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о территориальных спорах Чечни публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".