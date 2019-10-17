17 октября 2019, 22:00
Двое жителей Новочеркасска заподозрены в похищении человека
Жители Новочеркасска подозреваются в том, что похитили ростовчанина, требуя от него вернуть денежный долг. Они задержаны, а потерпевший освобожден, сообщил сегодня Следком.
По версии следствия, 14 октября подозреваемые возле дома потерпевшего в Ростове-на-Дону заставили его сесть к ним в автомобиль, угрожая расправой. Ростовчанина привезли в Новочеркасск, где потребовали вернуть деньги, которые он задолжал. Полицейские обнаружили похищенного на месте работы одного из подозреваемых, проинформировало следственное управление Следственного комитета Ростовской области.
В отношении жителей Новочеркасска возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК России (похищение человека). "Двое подозреваемых задержаны и допрошены", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что в августе двое жителей Ростовской области были задержаны за использование рабского труда. При этом силовики освободили 14 человек, которых удерживали для работы в полях.
"Житель Камышина опроверг информацию о своем похищении", "Три жителя Кубани осуждены за похищение бизнесмена", "Правозащитники добились расследования дела о пытках краснодарца".
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