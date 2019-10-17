Ущерб по делу министра финансов Карачаево-Черкесии оценен в 2,6 млн рублей

17 октября 2019, 22:33

Бывший министр финансов Карачаево-Черкесии Рустам Эльканов обвиняется в том, что устроил на должность заместителя знакомого, который получал зарплату, но фактически не выполнял свои обязанности.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня 2018 года источники сообщили об обысках в здании правительства Карачаево-Черкесии, в том числе в кабинете министра финансов республики Рустама Эльканова. Один из источников уточнил, что следственные действия велись в рамках дела по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Пресс-секретарь Эльканова информацию об обысках опровергла. 17 июля стало известно, что Эльканов, а также министр труда и социального развития Мурадин Кемов покинули свои посты. В пресс-службе главы и правительства республики причиной отставки назвали их переход на другую работу.

По данным следствия, Эльканов оформил на должность своего заместителя знакомого и пообещал ему покровительствовать в его работе. С сентября 2011 года по ноябрь 2017 года заместитель министра "исполнение служебных обязанностей... не осуществлял, находясь по месту своего жительства в другом регионе", время от времени он лишь выполняя отдельные поручения начальника, сообщила сегодня Генпрокуратура России на своем сайте. Все это время сотруднику министерства выплачивалась заработная плата, "общая сумма которой составила более 2,6 миллионов рублей", отмечает ведомство.

Бывший министр обвинен по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), дело направлено в Черкесский городской суд, говорится в сообщении ведомства. Отметим, что санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Комментариев от Эльканова или его представителей относительно версии обвинения и направления дела в суд не поступало.