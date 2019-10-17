Силовики сообщили о ворвавшемся в дагестанскую школу мужчине с топором

17 октября 2019, 19:16

Полицейские задержали жителя села Уллуая, который ворвался на школьное мероприятие с молотком и топором, требуя выключить музыку, рассказали источники в правоохранительных органах.

По их словам, 33-летний мужчина в маске около 17.00 мск 16 октября попытался помешать проведению спортивного мероприятия "День здоровья" в школе села Уллуая Левашинского района Дагестана.

Он требовал отключить музыку, утверждая, что она мешает уснуть его сыну, передало сегодня информацию источника РИА "Дагестан".

Мужчину доставили в отдел полиции, он признал вину. Следствие решает вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье о хулиганстве, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил сегодня "Аргументы и факты - Дагестан".

Мужчина ворвался в школу в маске Джокера, уточняется в сегодняшнем сообщении Telegram-канала Mash.

На сайтах УМВД Дагестана и республиканского главка Следкома, а также сайте администрации Левашинского района к 19.16 мск 17 октября не появилось информации об этом инциденте. Комментариями руководства школы в селе Уллуая "Кавказский узел" также не располагает.