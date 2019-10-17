Здание администрации Таганрога. Фото Пресс-служба Администрации Тагантрога http://gorturcenter.ru/2016-03-21-12-02-07/gorod-i-okrestnosti/97-taganrog-gorod-voinskoj-slavy

17 октября 2019, 14:04

Таганрогский чиновник задержан по делу о незаконной свалке

Начальник управления ЖКХ Таганрога превысил полномочия, необоснованно одобрив утилизацию мусора на полигоне, предположили следователи, оценив экологический ущерб в 412 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая в мэрии Таганрога прошли обыски. Силовики изымали документы в рамках уголовного дела о нарушении правил обращения с бытовыми отходами на незаконных свалках.

По делу о работе незаконного полигона бытовых отходов задержан начальник управления ЖКХ Таганрога, он подозревается по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, чиновник знал, что прием коммунальных отходов на полигон запрещен, но "способствовал незаконному использованию" полигона "подконтрольным УЖКХ предприятием, у которого отсутствовала лицензия на соответствующую деятельность".

"Действия чиновника повлекли загрязнение окружающей среды и причинили вред почвам Российской Федерации в размере не менее 412 млн рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

В рамках расследования проходят обыски по месту жительства чиновника и в помещении администрации Таганрога, уточнила пресс-служба комитета.

Обыски начались в мэрии Таганрога сегодня утром, пояснил источник в администрации города. "Утром в здание вошли люди в камуфляже. В здании проводится обыск", - приводит его слова "РБК Ростов".

Часть 3 ст. 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно задержания пока не поступало.

Примечание:

"Таганрогская чиновница осуждена по делу о покровительстве незаконной торговле", "Глава избиркома Таганрога подал в отставку после скандала с судимостями", "Депутат в Таганроге оштрафован за долги по зарплате".

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