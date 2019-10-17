17 октября 2019, 13:51

Продлен арест блогера Алибека Мирзеханова

Суд в Москве оставил под арестом до 20 декабря уроженца Дагестана Алибека Мирзеханова, обвиненного в вербовке в ряды сирийских боевиков.

"Кавказский узел" писал, что Алибек Мирзеханов находится под стражей с 21 февраля. В основу уголовного дела легли показания двух осужденных, которые заявили, что Мирзеханов в 2014 году убеждал их уехать в Сирию и присоединиться к боевикам, демонстрируя пропагандистские видеозаписи "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена решением суда).

Брат блогера Мансур связал дело против Алибека Мирзеханова в Москве с преследованием блогера дагестанскими силовиками, откуда тот скрылся после похищения и пыток в 2013 году.

Мещанский суд Москвы продлил арест Алибека Мирзеханова еще на два месяца, до 20 декабря, со ссылкой на представителя суда передал сегодня ТАСС.

Ходатайство о продлении Мирзеханову срока содержания под стражей было удовлетворено 16 октября, указано в картотеке на сайте Мещанского суда российской столицы.

Перед арестом по делу о причастности к террористической организации Мирзеханов задерживался в связи со стрельбой у московского кафе "Неолит", однако впоследствии обвинения с него были сняты. Драка со стрельбой произошла 14 февраля. По словам очевидцев, в ней участвовали от 50 до 100 человек, с одной стороны уроженцы Чечни, с другой - уроженцы Азербайджана. Конфликту, по сведениям источников, предшествовали взаимные оскорбления чеченцев и азербайджанцев в соцсетях. Инцидент вызвал резонанс, его обстоятельства обсуждали депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. После драки было возбуждено дело о хулиганстве, подозреваемыми стали три уроженца Чечни.

Примечание:

"Защита сообщила об избиении задержанного в Москве азербайджанского журналиста", "В Дагестане на 20 лет осужден обвиняемый в убийстве начальника отделения Пенсионного фонда", "Житель Дагестана Шамиль Салатгереев приговорен к шести месяцам исправительных работ".

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