17 октября 2019, 14:55

Уроженец Дагестана осужден за участие в ближневосточном конфликте

Военный суд в Ростове-на-Дону признал Абдулгапара Курбанова участником боевых действий на стороне террористов в Сирии и приговорил его к 12-летнему заключению.

Согласно приговору, уроженец Дагестана вступил в ряды террористической организации в августе 2017 года. "Курбанов, вооруженный автоматом и боеприпасами к нему, заступал на боевое дежурство по охране подконтрольных указанной террористической организации территорий в пригороде г. Атма и в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики, принимал участие в боевых действиях в провинции Хама", - сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда. В сообщении уточняется, что Курбанова задержали в октябре 2018 года.

Абдулгапар Курбанов признан виновным по статьям об участии в деятельности террористической организации и незаконного вооруженного формирования на территории иностранного государства. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима, это решение может быть обжаловано, говорится в сегодняшней публикации на сайте суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 сентября другой уроженец Дагестана, Сайфула Махмудов, был приговорен к восьми годам колонии. Суд признал, что Махмудов охранял в Сирии объекты запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", обучал боевиков и участвовал в боевых действиях.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуется на тематических страницах "Кавказского узла" "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" (организация признана террористической и запрещена в России судом).

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии приговорен к 6 годам тюрьмы за пособничество ИГ", "Адвокат встретился с похищенным махачкалинцем на допросе в ФСБ", "Похищения людей в Чечне приняли системный характер".

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