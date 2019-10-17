Арестован сити-менеджер Новочеркасска

17 октября 2019, 12:16

Суд в Ростове-на-Дону постановил заключить главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина под стражу до 31 октября. Его подозревают в получении взятки на посту мэра Зверево, показания против Зюзина дала его заместитель.

Как сообщал Кавказский узел", Игорь Зюзин был задержан 15 октября по подозрению в получении 2,6 миллиона рублей. По части 6 статьи 290 Уголовного кодекса ему грозит до 15 лет заключения.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил главу администрации Новочеркасска под стражу. "Зюзину назначена мера пресечения в виде ареста до 31 октября", - процитировал сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы суда.

Ранее следствие сообщило, что Зюзин задержан по подозрению в преступлении, совершенном в 2017 году, когда он занимал пост мэра Зверево. О получении им взятки стало известно от Альбины Порошиной, говорится в сообщении от 16 октября на сайте Следственного комитета России.

Зюзин стал руководить Новочеркасском с декабря 2017 года, он утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах. Заместителя мэра Зверево Альбину Порошину в августе признали виновной в получении взятки в 2,6 миллиона рублей и приговорили к восьми годам колонии. Она уже давала показания против Зюзина, но потом отказалась от них.

По словам источника, Альбина Порошина вновь изменила показания и указала на Зюзина как на организатора коррупционной группы, действовавшей в администрации города Зверево до 2017 года. Сити-менеджера Новочеркасска 15 октября пригласили к следователю как свидетеля по делу Порошиной, однако был задержан, информировал 16 октября Donday.

Сделка со следствием, на которую, возможно, пошла Порошина, не повлияет на уже вынесенное ей наказание, однако такая сделка может быть ей выгодна, считает адвокат Александр Иноядов. "В случае осуществления уголовного преследования осужденной по другим фактам, не вошедшим в приговор, вероятно как возможное заключение с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, так и учет ее активного способствования расследованию в качестве смягчающего наказание обстоятельства. При назначении итогового наказания по совокупности преступлений или приговоров судом будут применены соответствующие положения уголовного и уголовно-процессуального законов, что может отразиться в незначительном увеличении итогового наказания", - процитировали Иноядова "Известия" 16 октября.

Отметим, что в получении взятки заподозрен и заместитель Зюзина по новому месту работы - заместитель главы администрации Новочеркасска Сергей Басакеви. Он был задержан в служебном кабинете в январе и подозревается в получении взятки в миллион рублей за содействие и покровительство в принятии работ по ремонту трамвайных путей. Прокуратуре удалось добиться его увольнения с должности в связи с утратой доверия.

К 12.16 мск 17 октября на сайтах Ленинского райсуда Ростова-на-Дону и областного управления Следкома не появилось информации об аресте Зюзина, а на сайтах администраций Новочеркасска и Зверево отсутствуют комментарии об уголовном деле против него.