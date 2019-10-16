16 октября 2019, 21:02

Дополнительные средства выделены на капремонт Нацмузея в Нальчике

На завершение капитального ремонта Национального музея Кабардино-Балкарии, начатого полтора года назад, выделено более 43 миллионов рублей. 

Как писал "Кавказский узел", ремонт в Национальном музее Кабардино-Балкарии, начатый в октябре 2017 года, не был завершен в заявленные сроки, здание все еще имеет обшарпанный вид, сообщили в апреле пользователи соцсетей. Министерство культуры республики заявило, что в музее продолжается капитальный ремонт и отчиталось о проведенных работах. 11 сентября стало известно, что правительство Кабардино-Балкарии обратилось в федеральный центр с просьбой выделить около 44 миллионов рублей на завершение ремонта здания Нацмузея.

Ремонтные работы в здании Национального музея Кабардино-Балкарии, расположенном в Нальчике, были оценены в 43 миллиона рублей. Их планировалось завершить к началу 2018 года. После начала строительных работ экспозиции музея свернули, упаковали и разместили в его филиалах, а также на складских помещениях. Коллектив музея переехал в соседние здания.

Средства в размере 43,8 миллиона рублей на завершение капитального ремонта Национального музея Кабардино-Балкарии будут выделены из резервного фонда, сообщил сегодня ТАСС.

"Результатом этого мероприятия станет создание современной системы экспозиций и улучшение условий обеспечения сохранности историко-культурного наследия", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте врио главы Кабардино-Балкарии.

На сайте и страницах Минкультуры Кабардино-Балкарии в соцсетях по состоянию на 21.00 мск нет информации о выделении дополнительных средств на ремонт Национального музея. 

Примечание:

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