Дополнительные средства выделены на капремонт Нацмузея в Нальчике

16 октября 2019, 21:02

На завершение капитального ремонта Национального музея Кабардино-Балкарии, начатого полтора года назад, выделено более 43 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", ремонт в Национальном музее Кабардино-Балкарии, начатый в октябре 2017 года, не был завершен в заявленные сроки, здание все еще имеет обшарпанный вид, сообщили в апреле пользователи соцсетей. Министерство культуры республики заявило, что в музее продолжается капитальный ремонт и отчиталось о проведенных работах. 11 сентября стало известно, что правительство Кабардино-Балкарии обратилось в федеральный центр с просьбой выделить около 44 миллионов рублей на завершение ремонта здания Нацмузея.

Ремонтные работы в здании Национального музея Кабардино-Балкарии, расположенном в Нальчике, были оценены в 43 миллиона рублей. Их планировалось завершить к началу 2018 года. После начала строительных работ экспозиции музея свернули, упаковали и разместили в его филиалах, а также на складских помещениях. Коллектив музея переехал в соседние здания.

Средства в размере 43,8 миллиона рублей на завершение капитального ремонта Национального музея Кабардино-Балкарии будут выделены из резервного фонда, сообщил сегодня ТАСС.

"Результатом этого мероприятия станет создание современной системы экспозиций и улучшение условий обеспечения сохранности историко-культурного наследия", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте врио главы Кабардино-Балкарии.

На сайте и страницах Минкультуры Кабардино-Балкарии в соцсетях по состоянию на 21.00 мск нет информации о выделении дополнительных средств на ремонт Национального музея.