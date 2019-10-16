Активистка потребовала отставки главы астраханского Минспорта и директора местного телеканала

16 октября 2019, 19:30

Член совета ветеранов астраханского "Динамо" Светлана Лежнева сегодня вышла на одиночный пикет, заявив, что областные чиновники неспособны организовать работу спортивных организаций, а местное телевидение не озвучивает проблему.

Светлана Лежнева простояла с 8.00 до 10.00 (7.00 - 9.00 мск) у входа в здание администрации губернатора Астраханской области с плакатом: "В отставку Максима Фидурова, Минспорт, и Стеллу Звереву, ГТРК "Лотос"! Долой коррупцию!".

Как пояснила Лежнева корреспонденту "Кавказского узла", она недовольна работой министра спорта Астраханской области Максима Фидурова. "У нас ни массового спорта нет, ни спорта высоких достижений. Полностью уничтожены легкая атлетика, тяжелая атлетика, бодибилдинг и фитнес. Профессионалы бегут из Астрахани, и это логично - они тут не востребованы. Есть достойные профессионалы, которых надо назначать, но их не допускают. Спорт перестал быть спортом, а стал местом удобного трудоустройства нужных людей", – заявила Светлана Лежнева.

По ее информации, многие спортивные школы, спортсооружения и организации в регионе возглавляют люди, не имеющие отношения к спорту и не имеющие профильного образования. Профильного образования нет и у Максима Фидурова, обратила внимание пикетчица. "Он по образованию юрист, и никакого отношения к спорту никогда не имел. Из-за этого ситуация со спортом в Астраханской области находится в глубокой яме", - уверена Светлана Лежнева. При этом, по ее словам, в регионе "ради пиара астраханского спорта, который, по сути, практически уничтожен", выходит глянцевый журнал "Физрук" тиражом в 3000 экземпляров, который распространяется бесплатно.

И.о. министра физической культуры и спорта Астраханской области Максим Фидуров родился 25 июня 1981 года в поселке Устье Усть-Кубинского района Вологодской области. Он закончил Астраханский государственный колледж профессиональных технологий, получив специальность «правоведение», а затем Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Саратовская государственная академия права" в Астрахани по специальности «Юрист». С 2006 по 2016 год служил в рядах вооруженных сил России. С января по сентябрь 2017 года был замминистра строительства и дорожного хозяйства, первым заместителем главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. До начала 2017 года был спортивным директором клуба по мини-футболу «Хазар», до 13 сентября 2017 года являлся президентом клуба по мини-футболу «Волгарь», сказано в информации на сайте Минспорта Астраханской области.

Светлана Лежнева также раскритиковала директора местного филиала ВГТРК (ГТРК "Лотос") и гендиректора ООО "Астраханский региональный канал" ("Астрахань 24") Стеллу Звереву. "У нас спорт убит уже совсем, а она по ТВ показывает, как у нас всё кипит", - заявила Светлана Лежнева, которая считает, что "Зверева имеет очень хорошие отношения с Фидуровым".

Пикетчица также высказала критику в адрес Зверевой в связи с увольнением главного редактора "Астрахани 24" Александра Васильева."Это сверхпрофессиональный журналист, талантливый человек! Когда он возглавлял у нас РЕН-ТВ, все смотрели РЕН-ТВ, даже те, кто не смотрит телевизор, как я. Васильев для нее неудобен, у него есть хоть какая-то своя позиция - и она его сокращает!" - возмутилась Лежнева.

Александр Васильев 1 октября получил уведомление о сокращении с поста главного редактора телеканала "Астрахань 24". Журналист связал это со своей критикой Каспийского медиафорума и заявил, что обратится в суд. Депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин предположил, что увольнение Васильева может быть связано с тем, что местное телевидение превратилось "в гибрид безумного одобрямса и коммерческого проекта" или с кадровой политикой нового губернатора. "Если это новая кадровая политика, то она хуже, чем при Жилкине", - указал Шеин.

По словам Лежневой, чиновники, проходившие мимо нее и заходившие в здание администрации, тайком выражали ей поддержку. Также пикет нашел одобрение у прохожих – некоторые из них говорили: "Правильно делаете, нас никто не слышит". Во время пикета к Лежневой подошли двое полицейских, они записали ее ФИО и адрес, а также сфотографировали плакат.

Комментариями Максима Фидурова и Стеллы Зверевой относительно заявлений Светланы Лежневой «Кавказский узел» пока не располагает. Ранее Зверева отказалась комментировать корреспонденту "Кавказского узла" увольнение Александра Васильева, заявив, что "это внутренние дела компании".

26 июня Светлана Лежнева, которая имеет звание мастера спорта СССР по легкой атлетике, также выходила на пикет к зданию администрации губернатора Астраханской области с плакатом «Прошу аудиенции у Игоря Бабушкина для обсуждения провального положения дел в астраханском спорте», сообщило в тот же день издание «Пункт А».