16 октября 2019, 19:20
Контрафактный алкоголь на 109 миллионов изъят в Дагестане
Сотрудники ФСБ и МВД в Дагестане обнаружили нелегальную алкогольную продукцию общей стоимостью 109 млн рублей на складе ООО "Дербент Прогресс" в Дербенте, сообщили в МВД.
По данным ведомства, склад с поддельным спиртным был обнаружен в рамках операции "Алкоголь".
"Поддельная алкогольная продукция обнаружена на складе ООО "Дербент Прогресс" в городе Дербенте. Примерная стоимость товара - 109 млн рублей. Ящики с разными крепкими алкогольными напитками направили на экспертизу", - цитирует представителя регионального МВД "Интерфакс".
В ведомстве отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2018 года в Дагестане и Кабардино-Балкарии были закрыты нелегальные спиртзаводы. Три подпольных завода по производству спирта были обнаружены в Махачкале, Буйнакске и Нарткале.
"Три жителя Чечни публично извинились за употребление алкоголя в Уразу", "Силовики нашли алкоголь без акцизов на рынке в Нальчике", "Чиновники в Кабардино-Балкарии обвинены в покровительстве производства водки".
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