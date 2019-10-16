Контрафактный алкоголь на 109 миллионов изъят в Дагестане

16 октября 2019, 19:20

Сотрудники ФСБ и МВД в Дагестане обнаружили нелегальную алкогольную продукцию общей стоимостью 109 млн рублей на складе ООО "Дербент Прогресс" в Дербенте, сообщили в МВД.

По данным ведомства, склад с поддельным спиртным был обнаружен в рамках операции "Алкоголь".

"Поддельная алкогольная продукция обнаружена на складе ООО "Дербент Прогресс" в городе Дербенте. Примерная стоимость товара - 109 млн рублей. Ящики с разными крепкими алкогольными напитками направили на экспертизу", - цитирует представителя регионального МВД "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2018 года в Дагестане и Кабардино-Балкарии были закрыты нелегальные спиртзаводы. Три подпольных завода по производству спирта были обнаружены в Махачкале, Буйнакске и Нарткале.