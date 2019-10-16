16 октября 2019, 16:12

Школьники в Армении выписаны из больницы

Врачи сочли удовлетворительным состояние отравившихся учеников школы в Араратской области и выписали их из больницы.

Как писал "Кавказский узел", учащиеся школы в Араратской области были госпитализированы 15 октября после того, как поели в школьном буфете. Всего в больницу попали 19 человек. Следствие занялось делом о некачественном предоставлении услуг.

"Все дети из школы города Арташат, попавшие с отравлением в больницу, сегодня выписаны. Состояние из здоровья нормальное после прохождения курса оздоровления", - сказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

Она сообщила, что, по предварительной версии, школьники отравились после того, как съели пиццу с сосисками в школьном буфете. "Лабораторная экспертиза в процессе", - отметила Никогосян.

Примечание:

"13 постояльцев ереванской гостиницы отравились хлором в бассейне", "18 школьников госпитализированы с отравлением в Грузии", "12 директоров оштрафованы за плохое питание школьников в Дагестане".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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