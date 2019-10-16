Глава села в Ингушетии осужден за присвоение земли

16 октября 2019, 11:54

Суд приговорил к условному сроку бывшего главу села Мужичи, который записал на себя муниципальный земельный участок, сообщило сегодня следствие.

Согласно приговору, в 2007 году глава сельского поселения Мужичи Сунженского района Ингушетии внес в похозяйственную книгу недостоверные сведения о том, что ему принадлежит участок земли площадью четыре тысячи квадратных метров. Право собственности на этот участок кадастровой стоимостью 705 тысяч рублей было оформлено уже в 2018 году.

Бывший глава сельского поселения признан виновным в крупном мошенничестве и приговорен к трем годам условного лишения свободы, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома по Ингушетии. Дата вынесения приговора и название суда в сообщении не уточняются.

На сайте администрации Сунженского района к 11.54 мск 16 октября не появилось информации об этом деле.