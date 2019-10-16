Приговор замглавы района в Ростовской области оставлен в силе

16 октября 2019, 00:45

Ростовский областной суд подтвердил приговор бывшему заместителю главы администрации Константиновского района Алексею Волкову, осужденному за взятку в полмиллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2018 года заместитель главы администрации Константиновского района Алексей Волков был задержан по подозрению в получении от предпринимателя полумиллиона рублей за содействие в получении земельных участков. В августе Усть-Донецкий районный суд Ростовской области приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и крупному штрафу.

Рассмотрение жалобы на приговор Волкова состоялось 15 октября в Ростовском облсуде. Бывший чиновник участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора в Новочеркасске, поддержать его пришли семь родственников, передает корреспондент «Кавказского узла» из зала суда. Апелляционная коллегия по уголовным делам Ростовского облсуда оставила приговор без изменения.

Комментариями Алексея Волкова и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.