16 октября 2019, 00:45

Приговор замглавы района в Ростовской области оставлен в силе

Ростовский областной суд подтвердил приговор бывшему заместителю главы администрации Константиновского района Алексею Волкову, осужденному за взятку в полмиллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2018 года заместитель главы администрации Константиновского района Алексей Волков был задержан по подозрению в получении от предпринимателя полумиллиона рублей за содействие в получении земельных участков. В августе Усть-Донецкий районный суд Ростовской области приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и крупному штрафу.

Рассмотрение жалобы на приговор Волкова состоялось 15 октября в Ростовском облсуде. Бывший чиновник участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора в Новочеркасске, поддержать его пришли семь родственников, передает корреспондент «Кавказского узла» из зала суда.  Апелляционная коллегия по уголовным делам Ростовского облсуда оставила приговор без изменения.

Комментариями Алексея Волкова и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Примечание:

"Глава района Ростовской области обвинен во взяточничестве", "Глава Цимлянского района заподозрен во взятке в 500 тысяч рублей", "Замглавы Цимлянского района обвинен в мошенничестве". 

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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