15 октября 2019, 22:39
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии
Подземные толчки, эпицентр которых находился в западной Грузии, ощутили также жители Южной Осетии.
Сейсмособытие зафиксировано сегодня в регионе Имеретия в 18.57 по местному времени (17.57 мск).
Эпицентр землетрясения магнитудой 4,4 находился в 15 километрах от города Зестафони на глубине один километр, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки ощутили также жители Южной Осетии. "В Южной Осетии сильнее всего толчки ощущались в Ленингорском районе республики, там их сила достигала трех баллов", - цитирует сотрудницу пресс-службы МЧС Розу Тедееву "Основа".
По данным ведомства, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
В Грузии сообщений о пострадавших и повреждениях также не было, пишет "Sputnik-Грузия".
"Кавказский узел" ранее писал, что землетрясения магнитудой от 3,7 до 4,8 произошли 11 сентября на границе Армении и Грузии. О жертвах и разрушениях информации также не было.
"Землетрясение произошло в Чечне", "Землетрясение произошло у берегов Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане".
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