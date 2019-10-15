Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии

15 октября 2019, 22:39

Подземные толчки, эпицентр которых находился в западной Грузии, ощутили также жители Южной Осетии.

Сейсмособытие зафиксировано сегодня в регионе Имеретия в 18.57 по местному времени (17.57 мск).

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,4 находился в 15 километрах от города Зестафони на глубине один километр, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки ощутили также жители Южной Осетии. "В Южной Осетии сильнее всего толчки ощущались в Ленингорском районе республики, там их сила достигала трех баллов", - цитирует сотрудницу пресс-службы МЧС Розу Тедееву "Основа".

По данным ведомства, данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

В Грузии сообщений о пострадавших и повреждениях также не было, пишет "Sputnik-Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал, что землетрясения магнитудой от 3,7 до 4,8 произошли 11 сентября на границе Армении и Грузии. О жертвах и разрушениях информации также не было.