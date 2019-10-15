Анастасия Шевченко оставлена под домашним арестом

15 октября 2019, 20:28

Защита ростовской активистки Анастасии Шевченко не смогла добиться смягчения условий домашнего ареста, суд продлил его до 20 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 27 августа суд разрешил ей общаться с детьми по телефону.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Анастасии Шевченко. Следователь заявил суду, что это необходимо в связи с угрозой обороноспособности России и ее конституционному строю. Защита просила отпустить Шевченко под подписку о невыезде или хотя бы разрешить ей прогулки, информировало сегодня "МБХ-медиа".

Напомним, что дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 Уголовного кодекса России ("Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной"). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.