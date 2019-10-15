Анастасия Шевченко. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

15 октября 2019, 20:28

Анастасия Шевченко оставлена под домашним арестом

Защита ростовской активистки Анастасии Шевченко не смогла добиться смягчения условий домашнего ареста, суд продлил его до 20 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 27 августа суд разрешил ей общаться с детьми по телефону.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Анастасии Шевченко. Следователь заявил суду, что это необходимо в связи с угрозой обороноспособности России и ее конституционному строю. Защита просила отпустить Шевченко под подписку о невыезде или хотя бы разрешить ей прогулки, информировало сегодня "МБХ-медиа".

Напомним, что дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 Уголовного кодекса России ("Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной"). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Политологи скептически отнеслись к шансам Шевченко стать депутатом", "Суд отказался освободить ростовского активиста Яна Сидорова", "Анастасии Шевченко назначена психиатрическая экспертиза".

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