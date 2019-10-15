15 октября 2019, 21:13
Прокуратура добилась приостановки разработки карьера в Дагестане
Предприниматель добывал пильной известняк в Дербентском районе без нужных на то документов и нарушил законодательство об охране окружающей среды, сообщила сегодня прокуратура.
По данным ведомства, индивидуальный предприниматель добывал пильной известняк без документов по границам горного отвода, а также без согласованного технического проекта разработки карьера и плана развития горных работ на 2019 год.
В Дербентский районный суд был подан иск с требованием приостановить разработку карьера до устранения нарушений законодательства об охране окружающей среды. Суд удовлетворил требования, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.
"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале 2017 года Управление Росприроднадзора по Дагестану обязало кирпичные заводы Каспийска рекультивировать земли, нарушенные при разработке карьеров по добыче строительной глины.
"Махачкалинцы добились прекращения нелегального строительства многоэтажки", "Прокуратура потребовала вернуть земельный участок в центре Махачкалы", "Суд приостановил добычу известняка в Табасаранском районе".
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