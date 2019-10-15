15 октября 2019, 21:13

Прокуратура добилась приостановки разработки карьера в Дагестане

Предприниматель добывал пильной известняк в Дербентском районе без нужных на то документов и нарушил законодательство об охране окружающей среды, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель добывал пильной известняк без документов по границам горного отвода, а также без согласованного технического проекта разработки карьера и плана развития горных работ на 2019 год.

В Дербентский районный суд был подан иск с требованием приостановить разработку карьера до устранения нарушений законодательства об охране окружающей среды. Суд удовлетворил требования, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале 2017 года Управление Росприроднадзора по Дагестану обязало кирпичные заводы Каспийска рекультивировать земли, нарушенные при разработке карьеров по добыче строительной глины.

Примечание:

"Махачкалинцы добились прекращения нелегального строительства многоэтажки", "Прокуратура потребовала вернуть земельный участок в центре Махачкалы", "Суд приостановил добычу известняка в Табасаранском районе".

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