15 октября 2019, 19:15
Пять человек погибли при пожаре на западе Азербайджана
Четверо детей и один взрослый стали жертвами пожара в Дашкесанском районе, сообщило сегодня МЧС Азербайджана.
Пожар произошел сегодня ночью в поселке Гушчу. Загорелись одноэтажный дом и стоящий рядом десятитонный стог сена, проинформировало МЧС.
Спасатели, потушив пожар, обнаружили тела пяти человек. Погибшими оказались дети в возрасте от семи до двенадцати лет и один взрослый, говорится в сообщении ведомства, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".
"Кавказский узел" ранее писал о пожаре, который произошел в августе в складском помещении бакинского торгового центра. За медицинской помощью в результате пожара обратились 16 человек, 10 были госпитализированы.
"Врачи назвали критическим состояние трех пострадавших на азербайджанском судне", "Четыре человека пострадали при взрыве в Азербайджане", "Четыре человека пострадали при пожаре в торговом центре в Баку".
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"
15 октября 2019, 19:43
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