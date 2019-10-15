15 октября 2019, 19:15

Пять человек погибли при пожаре на западе Азербайджана

Четверо детей и один взрослый стали жертвами пожара в Дашкесанском районе, сообщило сегодня МЧС Азербайджана.

Пожар произошел сегодня ночью в поселке Гушчу. Загорелись одноэтажный дом и стоящий рядом десятитонный стог сена, проинформировало МЧС.

Спасатели, потушив пожар, обнаружили тела пяти человек. Погибшими оказались дети в возрасте от семи до двенадцати лет и один взрослый, говорится в сообщении ведомства, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре, который произошел в августе в складском помещении бакинского торгового центра. За медицинской помощью в результате пожара обратились 16 человек, 10 были госпитализированы.

Примечание:

"Врачи назвали критическим состояние трех пострадавших на азербайджанском судне", "Четыре человека пострадали при взрыве в Азербайджане", "Четыре человека пострадали при пожаре в торговом центре в Баку".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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