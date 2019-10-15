Представитель Таранцова озвучил схему манипуляции голосами избирателей в Волгоградской области

15 октября 2019, 16:27

Многие сторонники Михаила Таранцова были введены в заблуждение из-за участия в выборах в Волгоградскую облдуму кандидата с похожей фамилией, заявил в суде представитель члена КПРФ Анатолий Полунин. По его словам, избирателям, перепутавшим фамилии кандидатов, не выдавали новые бюллетени взамен испорченных.

Как писал "Кавказский узел", кандидат в депутаты облдумы от КПРФ Михаил Таранцов 8 сентября проиграл выборы конкуренту из "Единой России" Алексею Волоцкову. Таранцов подал иск к Избирательной комиссии Волгоградской области и ТИК Дзержинского района Волгограда, потребовав отменить итоги выборов в своем одномандатном округе.

Поддержать Таранцова в суде сегодня пришли около 20 человек. Часть из них присутствовала в зале заседаний, остальные остались в коридоре, так как собирались выступить свидетелями по иску. Однако уже в суде выяснилось, что заседание предварительное, рассматривать дело по существу начнут лишь 30 октября.

Выборы, на которых используют спойлеров и фейки, нельзя назвать честными, заявили активисты, которые 14 октября провели в Волгограде одиночные пикеты в поддержку Михаила Таранцова.

В суд также пришли представители облизбиркома и ТИК Дзержинского района. Сам Таранцов сегодня в суд не явился, его интересы представлял Анатолий Полунин. Судья пояснила, что в суд были вызваны и заинтересованные лица: кандидат от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" Сергей Таранцев, депутат областной думы Алексей Волоцков и представитель КПРФ. При этом доставить вызов Сергею Таранцеву не удалось. "Конверт от Таранцева вернулся, истек срок хранения", - сообщила судья.

Таранцов считает, что должен был победить на выборах

В иске, который был зачитан в суде, Таранцов, помимо прочего, указал, что "Партия пенсионеров" заявила на выборы кандидата Сергея Таранцева. По мнению истца, многим избирателям сложно было различить кандидатов с почти идентичными фамилиями. 1300 бюллетеней (5,34% от общего числа) были признаны недействительными, поскольку отметки в них стояли как напротив фамилии Таранцева, которая значилась в списке кандидатов четвертой, так и напротив фамилии Таранцова - пятого в списке.

Согласно данным на сайте облизбиркома, Алексей Волоцков набрал 11 168 голосов, Михаил Таранцов - 8425, а Сергей Таранцев - 2172. Сумма голосов, поданных за Таранцова и Таранцева, и испорченных бюллетеней составляет 11 897, что на 729 больше, чем голосов за Волоцкова. По мнению истца, это является достаточным основанием для пересмотра результатов выборов депутата облдумы в Краснооктябрьском одномандатном избирательном округе №13.

Сергей Таранцев - безработный житель Волжского, сообщается на сайте облизбиркома. Михаил Таранцов работал уполномоченным по правам человека в Волгоградской области. В 1994 году его избрали депутатом Волгоградской областной думы, а с 1996 по 2000 год был депутатом Государственной думы II созыва. На выборах 2009 и 2014 годов Таранцов также избирался депутатом областной думы. Он доктор исторических наук, профессор, говорится в биографической справке о Таранцове, размещенной на сайте КПРФ. В сентябре Таранцова уволили из Волгоградского социально-педагогического университета. Таранцов связал это с оглаской нарушений на выборах.

Стороны поспорили, ошиблись ли избиратели

Представитель Таранцова Анатолий Полунин заявил ходатайство о допросе свидетелей, которые были наблюдателями на выборах. "Мы пытаемся сегодня доказать в суде, что с учетом "двойника" люди были введены в заблуждение при голосовании. Были допущены ошибки, испорчены бюллетени", - сказал Полунин.

Однако прокурор, представители облизбиркома и ТИК выступили против допроса свидетелей. Представитель облизбиркома Ирина Илюшина заявила, что "допрос наблюдателей не является юридически значимым обстоятельством", а представитель ТИК Сергей Смирнов сказал, что "наблюдатели не могут заменить избирателей, которые голосовали на участках". Прокурор назвала ходатайство преждевременным. В итоге судья отказалась удовлетворить ходатайство, но отметила, что его можно будет заявить вновь при рассмотрении дела по существу.

Полунин также попросил запросить испорченные бюллетени и оригиналы избирательных бюллетеней, поданных за кандидата Сергея Таранцева. "Мы хотим обратить внимание суда, что в испорченных бюллетенях будут стоять по две галочки – за Таранцова и Таранцева. С учетом того, что Таранцев был в бюллетене четвертым, люди пенсионного возраста ставили одну галочку, а следом вторую – за Таранцова, и бюллетень был испорчен", - сказал представитель Михаила Таранцова.

Он пояснил, что наблюдатели могут рассказать о возмущении избирателей, которые испортили бюллетени и требовали выдать им новые бланки. "Таранцев не встречался с избирателями, не было агитации, его никто не знает. Это неизвестный в Краснооктябрьском районе человек. По процентам он набрал больше, чем набрала сама партия, которая его выдвигала", - указал Анатолий Полунин.

Представитель облизбиркома и прокурор возразили против удовлетворения и этого ходатайства. С ними согласился представитель ТИК. "То, что избиратели ошиблись, ничем не подтверждено. Никем не оспаривается количество испорченных бюллетеней и бюллетеней [поданных] за Таранцева", - пояснил Сергей Смирнов, почему не видит нужды рассматривать оригиналы бюллетеней в суде. Суд отказался удовлетворить ходатайство Полунина, посчитав его необоснованным.

Полунин предъявил претензии к избиркому

"Действия окружной избирательной комиссии по допуску и регистрации кандидата-двойника способствовали искажению воли избирателей, желающих отдать голоса за Таранцова", - заявил Полунин в суде. Ирина Илюшина указала на это, что право избираться и быть избранным гарантировано Конституцией. "Правовых оснований для отказа в регистрации по мотиву схожести фамилий у избирательной комиссии не было. Поэтому она допустила к выборам и зарегистрировала кандидата", - отметила Илюшина. В бюллетенях Сергей Таранцев был указан перед Михаилом Таранцовым, потому что фамилии кандидатов положено располагать в алфавитном порядке, добавила она.

Глава облизбиркома подчеркнула, что на каждом избирательном участке имелся плакат с инструкцией по заполнению бюллетеня. "Там указано, что, если избиратель ошибся либо считает, что проголосовал неверно, он может обратиться к любому из членов избирательной комиссии с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного", – сказала она. Сергей Смирнов отметил, что в окружную избирательную комиссию и облизбирком не поступало заявлений о том, что избирателям отказывали в замене испорченных бюллетеней.

Представитель Таранцова утверждает, что такие случаи были. "У нас есть свидетели, которые могут рассказать, что люди обращались за заменой бюллетеней, но их им не выдавали", - сказал Анатолий Полунин корреспонденту "Кавказского узла". Он считает начавшееся судебное разбирательство уникальным. "В судебной практике подобного спора еще не было", - указал Полунин.

Руководитель реготделения "Партии пенсионеров за социальную справедливость" Евгений Кареликов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не видит никаких нарушений в выдвижении Сергея Таранцева кандидатом в депутаты областной думы. "Захотел человек баллотироваться, и пошел, это его волеизъявление. Мы поддержали его кандидатуру, она была согласована с бюро президиума центрального совета партии", - заявил Кареликов.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, Урюпинской и Фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

Новости о выборах, которые проходят этой осенью в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".