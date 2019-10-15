Азербайджан раскритиковал заявление российского депутата на форуме в Степанакерте

15 октября 2019, 07:27

МИД Азербайджана негативно отреагировал на слова депутата Госдумы России Константина Затулина о том, что "совесть и справедливость" в карабахском конфликте находятся на армянской стороне. Союз азербайджанцев России также осудил заявление Затулина.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 октября в Степанакерте состоялся форум друзей Нагорного Карабаха "Сотрудничество во имя справедливости и мира", к его работе участвовало более 150 человек из почти 30 стран и регионов мира. Участники форума объявили о создании международной сети друзей Нагорного Карабаха.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило участие заместителя председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина в работе прошедшего в Степанакерте форума друзей Нагорного Карабаха, сообщило 14 октября издание Salamnews.org.

"Незаконное участие отличающегося откровенной проармянской позицией заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина на указанном "форуме" является очередной провокацией против Азербайджана", - цитирует заявление руководителя пресс-службы МИДа Азербайджана Лейлы Абдуллаевой издание.

Константин Затулин на прошедшей в Степанакерте конференции "Сотрудничество во имя справедливости и мира" заявил, что Россия содействует мирному решению и "всячески пресекает военные попытки". По его словам, такая попытка была предпринята в апреле 2016 года и Россия сделала все для ее скорейшего прекращения и снижения взрывоопасности, "Я уверен, что Российская Федерация как государство не допустит несправедливое решение карабахского конфликта. Русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость. А они на вашей стороне", - цитирует выступление Константина Затулина на форуме его официальный сайт zatulin.ru.

Константин Затулин из-за его неоднократных визитов на территории, которые Азербайджан считает оккупированными, "значится в соответствующем "черном списке", сообщило со ссылкой на Лейлу Абдуллаеву 14 октября издание Media.az.

Участие Затулина в работе форума и его высказывания против Азербайджана, носящие характер безосновательных заявлений, в корне противоречат официальной позиции России по этому вопросу. Отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются, участие Ильхама Алиева в недавнем заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и его встреча с Владимиром Путиным являются тому подтверждениями, сообщила представитель МИДа.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

"На фоне столь успешного развития сотрудничества между двумя странами деятельность лиц, подобных К. Затулину, преследует цель нанесения ущерба азербайджано-российским отношениям. Однако, азербайджано-российские отношения продолжат свое поступательное развитие несмотря на такого рода провокационные попытки", - цитирует Лейлу Абдуллаеву издание.

Союз азербайджанцев России в своем заявлении, опубликованном 14 октября на сайте организации, выразил обеспокоенность выступлением депутата Госдумы РФ Константина Затулина в отношении конфликта в Нагорном Карабахе и расценил его как провокационное.

Игнорирование интересов одной из этнических групп, проживающей в Российской Федерации, создает угрозы для межэтнических конфликтов на территории России, говорится в заявлении.

Союз азербайджанцев России попросил МИД и Госдуму Российской Федерации обратить внимание на заявления Затулина, предоставить разъяснения по поводу их содержания и предпринять меры по предотвращению провокационных, по его мнению, действий со стороны руководителя института стран СНГ.

Руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы России Дмитрий Савельев выразил недоумение выступлением своего коллеги Константина Затулина.

"Официальная позиция России обозначена очень четко - территориальный конфликт Азербайджана и Армении должен решаться строго в рамках международного права... Есть всего две стороны конфликта - Азербайджан и Армения. Есть Нагорный Карабах - оккупированная территория Азербайджана. Есть страшная Ходжалинская трагедия, в которой погибли сотни мирных азербайджанцев, и которая до сих пор не признана военным преступлением. Bот здесь надо разбираться, искать справедливость для погибших и потерявших свой дом людей", - цитирует Савельева агентство "Туран".

Константин Затулин на 7.25 мск 15 октября на своем официальном сайте не прокомментировал заявления МИД Азербайджана и Союза азербайджанцев России.