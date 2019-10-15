Бабушкин не сформировал в срок правительство области

15 октября 2019, 05:49

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин не уложился в двухнедельный срок на формирование правительства региона. Прокуратура предложила областной думе удалить это ограничение по срокам из закона.

Как информировал "Кавказский узел", 8 сентября врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин получил 75,64% голосов избирателей на выборах главы региона. 17 сентября он вступил в должность.

Статьей 6 закона Астраханской области "О правительстве Астраханской области" предусмотрено, что вице-губернатор - председатель правительства области, а также иные члены правительства региона назначаются на должность губернатором по согласованию с думой Астраханской области, при этом предложение губернатора о согласовании этих кандидатур вносятся не позднее двухнедельного срока после вступления в должность главы региона.

Прокуратура Астраханской области по истечении двухнедельного срока со дня вступления Бабушкина в должность провела проверку и установила, что закрепление законом области временного интервала для формирования правительства области не соответствует федеральному законодательству и нуждается в отмене, сообщила старший помощник прокурора области Виктория Сорокина.

"Временной ценз препятствует качественному подбору кандидатур. Более того, никаких санкций за нарушение двухнедельного срока не прописано. Это также свидетельствует о правовой неопределенности. В связи с этим прокуратура области вносит проект закона, который призван убрать ограничение в сроках внесения кандидатур. Такое ограничение не допускается федеральным законодательством", - цитирует слова Сорокиной "Пункт-А".

Законопроект отменяет норму о двухнедельном сроке для внесения в думу для согласования кандидатур на должности главы регионального правительства, министров финансов и экономического развития, сообщается 14 октября на сайте регионального парламента.

Члены правительства Астраханской области работают в статусе "исполняющих обязанности". Депутаты областной думы запланировали рассмотрение законопроекта прокуратуры на сегодня, 15 октября, уточняет "Интерфакс-Юг".

5 июня президент Владимир Путин назначил Бабушкина врио губернатора Астраханской области после того, как отправил в отставку Сергея Морозова, говорится в биографии Игоря Бабушкина, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".