Игорь Бабушкин. Фото: Kremlin.ru

15 октября 2019, 05:49

Бабушкин не сформировал в срок правительство области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин не уложился в двухнедельный срок на формирование правительства региона. Прокуратура предложила областной думе удалить это ограничение по срокам из закона.

Как информировал "Кавказский узел", 8 сентября врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин получил 75,64% голосов избирателей на выборах главы региона. 17 сентября он вступил в должность.

Статьей 6 закона Астраханской области "О правительстве Астраханской области" предусмотрено, что вице-губернатор - председатель правительства области, а также иные члены правительства региона назначаются на должность губернатором по согласованию с думой Астраханской области, при этом предложение губернатора о согласовании этих кандидатур вносятся не позднее двухнедельного срока после вступления в должность главы региона.

Прокуратура Астраханской области по истечении двухнедельного срока со дня вступления Бабушкина в должность провела проверку и установила, что закрепление законом области временного интервала для формирования правительства области не соответствует федеральному законодательству и нуждается в отмене, сообщила старший помощник прокурора области Виктория Сорокина.

"Временной ценз препятствует качественному подбору кандидатур. Более того, никаких санкций за нарушение двухнедельного срока не прописано. Это также свидетельствует о правовой неопределенности. В связи с этим прокуратура области вносит проект закона, который призван убрать ограничение в сроках внесения кандидатур. Такое ограничение не допускается федеральным законодательством", - цитирует слова Сорокиной "Пункт-А".

Законопроект отменяет норму о двухнедельном сроке для внесения в думу для согласования кандидатур на должности главы регионального правительства, министров финансов и экономического развития, сообщается 14 октября на сайте регионального парламента.

Члены правительства Астраханской области работают в статусе "исполняющих обязанности". Депутаты областной думы запланировали рассмотрение законопроекта прокуратуры на сегодня, 15 октября, уточняет "Интерфакс-Юг".

5 июня президент Владимир Путин назначил Бабушкина врио губернатора Астраханской области после того, как отправил в отставку Сергея Морозова, говорится в биографии Игоря Бабушкина, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Игорь Бабушкин набрал три четверти голосов на выборах губернатора", "Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области", "Астраханцы проигнорировали предвыборный митинг КПРФ".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 октября 2019, 07:27

15 октября 2019, 06:41

  • Полицейский в Астрахани осужден на 7 лет за взятку

    Бывший заместитель начальника отдела МВД по Наримановскому району Астраханской области приговорен к 7 годам колонии и штрафу в 4 миллиона рублей. Он признан виновным в получении взятки за смягчение квалификации дела подследственного.

15 октября 2019, 05:44

  • Суд в Баку отказался освободить Полада Асланова

    Апелляционный суд оставил под арестом азербайджанского журналиста Полада Асланова, отклонив все доводы его адвокатов. Защита будет добиваться освобождения Асланова в связи с резким ухудшением его здоровья.

15 октября 2019, 04:47

15 октября 2019, 04:14

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи