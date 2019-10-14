14 октября 2019, 21:50

Конституционный суд Армении отказал в требовании об отставке Товмасяна

Конституционный суд не принял в производство обращение депутатов Национального собрания Армении с требованием прекратить полномочия главы КС Грайра Товмасяна.

Как писал "Кавказский узел", участники акции перед зданием Конституционного суда Армении 21 июня потребовали отставки его председателя Грайра Товмасяна. Товмасяна обвиняли в предвзятости при рассмотрении дела второго президента Армении Роберта Кочаряна, который в итоге был отпущен на свободу. 24 сентября парламентская фракция "Мой шаг" инициировала отставку Товмасяна. Лишение полномочий Товмасяна - давно назревший вопрос, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 4 октября большинство депутатов Национального собрания Армении поддержали инициативу по отставке Товмасяна. Сам Товмасян заявил, что это требование правящей силы носит политический характер.

Об отказе принять в производство обращение парламента о прекращении полномочий Грайра Товмасяна сообщил сегодня аппарат Конституционного суда на своей странице в Facebook. "Решение суда будет опубликовано в предусмотренные законом сроки", - отмечено в сообщении.

Закон предусматривает трехдневный срок для публикаций решений суда, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

Примечание:

"Партия "Дашнакцутюн" упрекнула Пашиняна в отсутствии реформ", "Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение Роберта Кочаряна", "Глава администрации Кочаряна обвинен в давлении на Конституционный суд Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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