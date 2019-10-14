Футбольные фанаты вышли на акцию протеста к посольству Нидерландов в Баку

14 октября 2019, 20:34

Азербайджанские футбольные болельщики возмущены судейством нидерландского рефери Денниса Хиглера в матче отборочного этапа Евро-2020. Судья несправедливо лишил сборную Азербайджана одного гола и засчитал ей поражение вместо ничьей, уверены протестующие.

Матч отборочного этапа Евро-2020 между сборными Венгрии и Азербайджана состоялся в Будапеште вечером 13 октября. Игра закончилась победой венгерской сборной со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Михай Корхут ударом с дальнего расстояния.

Спорная ситуация произошла после основного времени матча. В добавленное время после розыгрыша штрафного Шахрияр Рагимов головой направил мяч в сторону ворот. Вратарь хозяев отбил мяч, но защитник азербайджанской сборной Бахлул Мустафазаде ударил мяч корпусом тела, снова направив его в ворота. Однако судья из Нидерландов Деннис Хиглер не засчитал гол: он зафиксировал игру рукой и показал желтую карточку Мустафазаде. Этот момент видео на записи фрагментов матча, опубликованном на официальном канале Ассоциации футбольных федераций Азербайджана в YouTube.

Сегодня, 14 октября, группа фанатов азербайджанской сборной провела пикет перед посольством Нидерландов в Баку. Они развернули плакаты с лозунгами «Верни наше очко!», «Футбол – это не политика!», «Спасибо» за назасчитанный гол!», «Несправедливое решение!», «Да голландскому сыру, нет – голландскому судье!» и другие, сообщило издание Sportinfo.az, информацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Акция прошла без эксцессов. Посольство Нидерландов никак не прокомментировало пикет.

Бакинские болельщики, которые не участвовали в акции, разделяют возмущение пикетчиков. Они также считают, что азербайджанскую команду незаслуженно лишили гола. «Гол был очевидным. Судья был предвзят, он даже не стал консультироваться с боковым арбитром. Сборную Азербайджана лишили одного очка», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» любитель футбола Сейраг Агазаде.

Бакинский болельщик Мурад Алиев считает, что голландский судья "сделал подарок" команде хозяев поля. «Венгры сами не оспаривали гол, а рефери взял и не засчитал его. Конечно, ничья ничего не решала для сборной Азербайджана с точки зрения расположения в турнирной таблице, - мы и так на последнем месте, но добытое очко в гостях придало бы азербайджанской команде уверенности в своих силах. В предыдущем матче мы сыграли вничью с Хорватией в Баку 1:1, и ничья с венграми подтвердила бы, что результат в Баку с хорватами не был случайным», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Болельщик Самир Сеидов также разочарован решением судьи. «Такие грубые ошибки в столь ответственных матчах недопустимы. Правила УЕФА и ФИФА жесткие – из-за судейских ошибок результаты не отменяют. Но, я думаю, стоит забыть об этом и думать о следующих матчах. Фанатам тоже надо успокоиться: многие сильно переживают, некоторые даже сегодня устроили протест перед голландским посольством. Но, думаю, политика тут ни при чем. Просто, сработал судейский «стереотип» - вынесения решения в спорной ситуации в пользу фаворита. Он засомневался и вынес решение в пользу хозяев, поскольку для них матч имел более важное значение - венгры не потеряли надежд попасть на Евро-2020, и победа их вывела на второе место. Для Азербайджана же ничья, с точки зрения арбитра, не имела никакого значения, поскольку команда и так шансы пробиться в финальную часть Евро-2020 потеряла», - сказал болельщик.

Об ошибке рефери пишет и российское издание «Чемпионат» в статье «Судья отобрал у Азербайджана очки в Венгрии. В 2017-м он спас матч с помощью VAR». «На всех повторах хорошо видно, что мяч попадает в живот азербайджанскому защитнику, но голландский арбитр Деннис Хиглер имел другое мнение. Он посчитал, что мяч попал в руку, и отменил гол, лишив Азербайджана второго очка в квалификации», - отмечает издание.

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич прямо во время спорной ситуации пошел к лайнсмену, который мог видеть эпизод лучше, чем главный арбитр. По словам Юрчевича, боковой судья не вмешался в ситуацию и не ответил на его вопрос о том, почему он не настаивает на принятии другого решения. После матча хорватский специалист резко раскритиковал судейство Хиглера.

«Мне нечего сказать после такой игры. После финального свистка я уже получил около пятидесяти сообщений со словами поддержки. Все венгерские журналисты тоже заявили, что о руке не может идти и речи. Это невероятная ошибка. Мне больше всего жаль парней, которые переживают это поражение. Их усилия сведены на нет», - цитирует издание слова Юрчевича.

По итогам матча в Будапеште на первом месте идет Хорватия с 13 очками, на втором Венгрия (12 очков), на третьем Словакия (10 очков), далее идут Уэльс (7 очков) и Азербайджан (1 очко).