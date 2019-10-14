14 октября 2019, 16:59
Прокуратура Кабардино-Балкарии нашла нарушения в деле о помощи боевику
Дело нальчанина, который обвиняется в помощи участнику террористической организации, возвращено на дополнительное расследование, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, в деле жителя Нальчика следователи нарушили законодательство, и это помешало передаче дела в суд.
"Уголовное дело возвращено в следственный орган для организации дополнительного расследования и устранения нарушений", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.
Подробности дела, а также то, в чем заключаются нарушения, ведомство не приводит.
"Кавказский узел" ранее писал, что в январе житель Кабардино-Балкарии был обвинен в помощи боевику. По данным следствия, он перевозил на машине участника террористической организации. Его дело было передано в суд.
"Житель Нальчика пожаловался правозащитникам на пытки в СИЗО", "Жительница Нальчика пожаловалась на давление силовиков", "Рустам Кучменов лишился помощи врачей из-за домашнего ареста".
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