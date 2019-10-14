Глава организации инвалидов в Волгограде осужден за неуплату налогов

14 октября 2019, 09:49

Суд в Волгограде приговорил руководителя общественной организации инвалидов к трем годам и семи месяцам колонии, признав его виновным в необоснованном получении налоговых льгот на 28,3 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года руководитель общественной организации инвалидов в Волгограде был обвинен в незаконном получении налоговых льгот на 28,3 миллиона рублей.

По версии следствия, глава организации в 2014-2016 годах предоставлял в налоговые органы декларации о том, что использовал участок площадью более 5,5 гектара для организации досуга инвалидов. Фактически же на участке располагалась платная автостоянка и другие коммерческие объекты.

Сегодня Краснооктябрьский райсуд Волгограда признал 49-летнего руководителя общественной организации инвалидов Игоря Башкатова виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и подделке документов, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Башкатов приговорен к трем годам и семи месяцам колонии общего режима. Кроме того, в течение года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с предоставлением социальных услуг, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) предусматривает до шести лет лишения свободы.

По словам старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, Башкатов не признал вину и просил вынести оправдательный приговор, уточняет ИА «Высота 102».

Комментариев от осужденного либо его представителей относительно приговора пока не поступало.