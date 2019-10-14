Кандидаты в главы "Мусават" заявили о застое в партии

14 октября 2019, 03:10

На съезде оппозиционной партии "Мусават" в Баку на пост главы переизбран Ариф Гаджилы. Партия должна внести коррективы в свою стратегию, заявил кандидат на должность главы Тофиг Ягублу, а другой кандидат Ядигяр Садыглы заявил, что партия перестала быть привлекательной для молодежи.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября силовики сорвали конференцию членов партии "Мусават" в городе Ленкорань на юге Азербайджана. Участники мероприятия планировали избрать делегатов на 9-й съезд партии 12 октября. Руководители партии, прибывшие из Баку, пожаловались на грубое обращение и физическое давление. Однако собрание активистов партии 5 октября в Джалилабадском районе также было сорвано, причем несколько человек были задержаны и отпущены спустя два часа.

"Мусават" - старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 гг. "Мусават" была основной политической силой в правительстве Азербайджанской демократической республики, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, и с тех пор до 2014 г. ее бессменным лидером являлся Иса Гамбар. В связи с уставными ограничениями на 8-ом съезде в 2014 г. он не участвовал в выборах и новым председателем на альтернативной основе был избран Ариф Гаджилы.

Съезд партии «Мусават» состоялся 13 октября во дворце торжеств «Биллур» в Баку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы партии Мустафа Гаджибейли.

По его словам, первоначально съезд планировалось провести 12 октября.

«Руководство дворца торжеств «Биллур», вопреки предварительной договоренности, заявило нам, что 12 октября у них зал «занят». После переговоров нам, наконец, согласились предоставить место 13 октября», - отметил Гаджибейли.

По его словам, в работе съезда приняли участие 350 делегатов от 60 районных и городских организаций партии. Участники съезда одобрили отчеты председателя партии и контрольно-ревизионной комиссии, провели тайное голосование по выборам главы партии.

На пост председателя были выдвинуты три кандидата - действующий председатель Ариф Гаджилы и члены правления Тофиг Ягублу и Ядигяр Садыглы. За Гаджилы проголосовал 261 делегат, он переизбран на второй срок полномочий. За Тофига Ягублу и Ядигяра Садыглы проголосовали соответственно 51 и 20 делегатов.

Ариф Гаджилы сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что партия продолжит прилагать усилия для демократических перемен в Азербайджане.

«Сегодня Азербайджан напоминает СССР времен последних лет правления Брежнева. Страна в застое, нет прогресса ни в науке, ни образовании, ни культуре. Экономика не оправилась от шока обвала нефтяных цен несколько лет тому назад. Вопреки декларациям и эквилибристике цифрами нет реального улучшения социального благосостояния людей. Правительство лишь имитирует реформы», - отметил он.

По его мнению, проблемы страны можно решить, сформировав органы власти на основе демократических, честных выборов.

«Несмотря на созданные властью неравные условия для политической борьбы, мы сохранили партийные структуры и авторитет «Мусават». Если в стране будут выборы даже по минимальным демократическим стандартам, мы сможем победить на них», - считает Гаджилы.

Что касается внешней политики, то, по словам Гаджилы, "Мусават" выступает за интеграцию Азербайджана в евроатлантической пространство со вступлением в ЕС и НАТО.

Кандидат на пост председателя партии Тофиг Ягублу сказал корреспонденту "Кавказского узла", что согласен в результатами выборов.

«Но я считаю, что партия должна внести коррективы в свою тактику и стратегию. Добиться демократических перемен мы можем, только консолидировав все оппозиционные силы. Мы сегодня должны быть вместе с партией Народного фронта Азербайджана, которую правящей режим больше всего боится», - считает Ягублу.

Другой кандидат на пост председателя партии Ядигяр Садыглы заявил, что "Мусават" не захотел измениться".

«Некогда самая сильная оппозиционная партия в Азербайджане, «Мусават» при нынешней команде перестала быть массовой. В партию прекратился приток молодежи, она перестала быть привлекательной для нее. Руководство нуждалось в обновлении, но этого не произошло», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

28 октября 2015 г. оппозиционная партия "Мусават" приняла решение о приостановке участия в парламентских выборах, объяснив это недемократическими условиями их проведения. Из 73 кандидатов от партии были зарегистрированы всего 24, заявили лидеры партии. ЦИК отказался снять партию "Мусават" с выборов.