Следствие согласилось повторно допросить силовиков по делу Гасангусейновых

13 октября 2019, 18:44

В первую очередь будет допрошен начальник отдела полиции по Шамильскому району Ибрагим Алиев, который отчитывался о двух убитых боевиках после убийства братьев-пастухов.

Как писал "Кавказский узел", Муртазали Гасангусейнов летом 2019 года проводил в Махачкале пикет с требованием эффективного расследования убийства сыновей. Он добивался согласования митинга с таким же требованием, но чиновники оставили его акции без внимания.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследования, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". Родителям убитых пастухов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат Следкома, но вскоре Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ничего не знает о ходе следствия. В материалах дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица".

Юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев добился повторного допроса полицейских по делу об убийстве братьев Гасангусейновых. Следствие удовлетворило ходатайство Янгулбаева, который представляет интересы родителей убитых.

По словам юриста, в первую очередь повторный допрос ждет бывшего начальник отдела полиции по Шамильскому району Ибрагима Алиева. После убийства Гасангусейновых Алиев отчитывался о результатах спецоперации и двоих убитых боевиках, пояснил Янгулбаев.

Юристы долго не могли получить от следователей материалы дела, чтобы ознакомиться с ходом расследования. Получив в итоге протокол допроса Алиева, представители Гасангусейновых стали настаивать на новом допросе. "Стало очевидно, что его допрашивали поверхностно, то есть у дагестанских следователей не было цели объективно расследовать убийство Гасангусеновых и установить виновных", - приводит сегодня слова Янгулбаева "Кавказ.Реалии".

Абубакар Янгулбаев добавил, что представители потерпевших смогли зафиксировать ряд обстоятельств, которые ранее не были известны следствию или не принимались им во внимание. Это произошло после того, как юристы получили возможность "участвовать в допросах полицейских и очных ставках".

"Соответственно, у нас появились дополнительные вопросы, ответы на которые может дать только бывший начальник ОМВД России по Шамильскому району Ибрагим Алиев", - заключил он.