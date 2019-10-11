Мэрия Волгограда ответила на жалобу Исинбаевой Путину

11 октября 2019, 16:25

Президент России Владимир Путин назвал жалобу олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой о необходимости ремонта в спортшколе Волгограда примером «рассогласованности» власти. Городская мэрия прокомментировала 44-летнее отсутствие ремонта здания школы обещанием включить его в программу модернизации.

Власти Волгограда пообещали отремонтировать спортивную школу в городе после того, как двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева пожаловалась на «отвратительное состояние» помещения и спортивного зала в школе.

"Трехэтажное здание спортивной школы, о котором идет речь, 1975 года постройки, оно никогда капитально не ремонтировалось. Месяцем ранее по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова администрация Волгограда начала обследование зданий, где работают с детьми, для включения в областную целевую программу модернизации. По предварительным данным, в программу должно войти около 70 объектов. Один из них - здание спортивной школы, о которой говорила олимпийская чемпионка президенту", - цитирует сегодня представителя волгоградской мэрии ТАСС.

Все обследуемые здания школ «находятся в удовлетворительном состоянии, отвечают нормативным требованиям санитарного состояния и безопасности, но требуют модернизации или капитального ремонта», приводит сегодня слова сотрудника мэрии города издание «Высота 102».

По словам Елены Исинбаевой, родителей занимающихся в спортшколе детей вынуждены сдавать деньги, чтобы «как-то поддержать помещение, чтобы не рухнула крыша».

«Спортивная школа спортивной гимнастики, где я начинала тренироваться, будучи пятилетней девочкой, где начиналась моя карьера, где выполнила норматив мастера спорта. Сегодня там занимается моя дочь. Само помещение, сам спортивный зал пришли в отвратительное состояние: они требуют ремонта. Муниципалитет говорит, что у нас нет денег, мы бы с радостью…а область к этому не имеет отношения, хотя область бы деньги дала», - обратилась Исинбаева к Владимиру Путину на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта 10 октября, видеотрансляция которого размещена на сайте президента России.

Заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта прошло 10 октября в Нижнем Новгороде, проинформировал 10 октября ТАСС.

По словам спортсменки, в этой школе располагаются бесплатные секции для детей.

Этот вопрос Владимир Путин назвал «примером рассогласования между муниципальным уровнем власти и государственным». «Это заложено в Конституции, тем не менее можно отрегулировать. Мы позанимаемся отдельно вашим вопросом», - ответил президент России.

На сайте администрации Волгограда на 16.20 мск сегодня нет информации о включении спортивных школ в городе в областную программу модернизации.

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