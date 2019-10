Жители Кубани сочли справедливыми санкции против Дерипаски

11 октября 2019, 15:34

Олег Дерипаска многое сделал для Усть-Лабинска, но должен продолжать работать на благо России, и способствовать этому могут санкции США против бизнесмена, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Арбитражном суде Краснодарского края состоялось первое заседание по иску о защите деловой репутации предпринимателя Олега Дерипаски к редакциям The Nation, The Telegraph и The Times. Опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против Дерипаски санкций в 2018 году. Суд может запретить российским читателям доступ к публикациям, которые бизнесмен счел порочащими. При этом иск Дерипаски может подогреть интерес к информации, распространение которой он хочет прекратить, отметили опрошенные "Кавказским узлом" медиаюристы. Представители иностранных изданий сегодня не явились на заседание.

По данным "Би-би-си", Дерипаска требует опровержения статей, на которые сослался Минфин США при вводе санкций против бизнесмена. В иске, как пишет издание со ссылкой на представителей бизнесмена, идет речь о публикации американского журнала The Nation за октябрь 2008 года о контактах политтехнологов из штаба кандидата в президенты США Джона Маккейна с Дерипаской. Британская газета The Times опубликовала 9 июля 2012 года статью о судебной тяжбе в Высоком суде Лондона Дерипаски с Михаилом Черным, у которого были финансовые претензии к Дерипаске, пишет издание, отмечая, что сам Дерипаска партнерство отрицал. Статья в The Telegraph вышла в июле 2012 года и описывала ту же ситуацию с Михаилом Черным.

Санкции, которые ввели США против Дерипаски, жители Усть-Лабинского района сочли справедливыми. По их мнению, если предприниматель будет развивать свой бизнес в России, то это положительно скажется на развитии экономики страны.

45-летний житель Краснодара, строитель Игорь Жариков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не следит за судебными процессами по иску предпринимателя Олега Дерипаски к зарубежным СМИ, но санкции США в отношении олигарха поддерживает.

"Пусть вкладывается в развитие российской экономики и больше налогов платит здесь. Пусть развивает алюминиевую промышленность в России, а не на Кипре, в Америке и еще где-то", – считает мужчина.

Жительница Краснодара, 54-летняя преподаватель вуза Фаина Бондарь сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что следит за ситуацией по введению санкций в отношении Олега Дерипаски и считает, что они справедливы.

"Читала, что американцы ввели санкции из-за его связей с Путиным, якобы Путин приказал Дерипаске купить какой-то завод в Черногории. Мне кажется, эта версия вполне обоснована. Пусть работает в России, у него достаточно здесь активов, в том числе и все южные аэропорты его", – сказала женщина.

В мае управление по контролю за иностранными активами Минфина США обнародовало во вторник перечень документов, обосновывающих, по мнению американского правительства, справедливость санкций в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски – в так называемом "доказательном меморандуме" утверждается, что предприниматель якобы "действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника" и "работает в энергетическом секторе РФ"; в качестве доказательств этого Минфин приводит публикации в СМИ и выдержки из давних интервью Дерипаски, написало РИА "Новости" 29 мая.

Такое же мнение выразил 29-летний программист Илья Сумороков. "Нам выдают его добрые дела как благотворительность, но человек, который заграбастал алюминиевую промышленность всей страны, наверное, должен нести какую-то социальную ответственность. Поэтому пусть занимается бизнесом не на Кипре, а в России, и пополняет налогами бюджеты разных уровней, строит школы, больницы, если государство не в состоянии", – сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Уроженка Усть-Лабинского района, которая сейчас проживает в Краснодаре, 60-летняя Марина Борисова рассказала, что уважает Олега Дерипаску за то, что он делает для своей малой родины – Усть-Лабинска.

"Человек богатый, он давно уехал из Усть-Лабинска, мог бы и забыть про него, но ведь он делает в сто раз больше, чем любая власть. Я приезжаю туда постоянно, и мои родственники все уважительно к нему относятся. У них был ужасный роддом, женщины предпочитали рожать в Краснодаре, но он его отремонтировал так, что теперь, мне кажется, рождаемость там повысится", – рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Усть-Лабинска, 50-летняя врач Варвара Павлова также считает, что Олег Дерипаска много делает не только для Усть-Лабинска, но и для всей страны.

"Я сотрудничала с фондом "Вольное дело" и знаю, что Олег Владимирович является инициатором многочисленных благотворительных проектов в области образования, здравоохранения по всей страны, и делает он это не для галочки и не для отмывания денег, а потому что неравнодушный. Наш Усть-Лабинск уже бы давно захирел с такой властью, если бы не он", – считает женщина.

Главный редактор интернет-издания "Усть-Лабинск инфо" Инна Григорьева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что никакого резонанса суды по искам Дерипаски к СМИ в Усть-Лабинском районе не вызвали, жители города относятся к олигарху уважительно, особенно в последнее время, отметила она.

"Раньше более насторожено относились, критиковали, пока не узнали, что он действительно помогает городу, а сейчас информация поставлена очень хорошо у нас, и районные газеты, и мы стараемся", – сообщила Григорьева.

Она отметила, что уважение земляков вызвало открытие Фонда поддержки социальных инноваций "Вольное дело", основанного в 2008 году. Сейчас Фонд финансирует строительство в Усть-Лабинске лицея для одаренных детей, инициатором строительства стал сам Олег Дерипаска, отметила Григорьева.

"Лицей уже готовится к открытию, дети учатся пока на базе другой школы, но он такой шикарный, большой и красивый", – сообщила главред.

В июле 2019 года в Усть-Лабинске при финансировании фонда "Вольное дело" открыли образовательный проект в сфере высоких технологий "ТехноСпейс". Он занимает площадь 180 квадратных метров и оборудован компьютерами последнего поколения, рассказала Григорьева.

"Здание старого роддома капитально отремонтировали, сейчас занялись вторым роддомом, там будет медцентр. Он серьезно вкладывается", – сообщила Инна Григорьева.

При этом она отметила, что Олег Дерипаска не вмешивается в районную политику. "Сейчас у нас новый и.о. главы, мы сами не знаем, чей он, но точно не Дерипаски. Депутаты прошлого созыва признали работу прежнего мэра неудовлетворительной, и он ушел в отставку, тем не менее, он избран депутатом городского совета и зампредседателя городского совета. После смены главы города ничего не сдвинулось, даже хуже стало", – заключила Инна Григорьева.

Поводом для иска стали записи в соцсети девушки, назвавшей себя "охотницей за миллионерами". 8 февраля Алексей Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией об отпуске олигарха и чиновника на яхте с проститутками, на которое ФБК натолкнули записи девушки в соцсети.

В феврале 2019 года "Дождь" снял репортаж в Усть-Лабинске, назвав его "Остров Дерипаски". В репортаже рассказывается о том, что Дерипаска – главный налогоплательщик и меценат города. Фотография Дерипаски висит на стенде почетных граждан города у здании местной администрации, а его имя написано на табличке, которая висит на стене храма. Суд в Усть-Лабинске молниеносно вынес решение заблокировать расследование Навального о бизнесмене, сказано в репортаже, опубликованном на сайте телеканала.