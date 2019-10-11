Мелия отказался выполнять запрет суда на выход из дома

11 октября 2019, 11:26

Суд в Тбилиси 10 октября оставил в силе все ограничения оппозиционному депутату парламента Нике Мелии, в том числе запрет на бесконтрольный выход из квартиры. Мелия заявил, что не станет больше сидеть дома и продолжит заниматься политической деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Тбилисский городской суд под залог освободил Нику Мелию, обвиняемого в организации группового насилия на акции протеста в Тбилиси. В сентябре Мелия нарушил условия избранной ему меры пресечения в тот момент, когда без разрешения выступил в политическом ток-шоу на местном канале, заявила главная прокуратура Грузии. При подобном повторном нарушении ведомство пригрозило ему арестом.

Акции протеста начались 20 июня в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии. В ночь 21 июня при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны. Депутат "Единого национального движения" Ника Мелия обвиняется по первой и второй частям статьи 225 УК Грузии (организация группового насилия, руководство и участие в нем). Мелии грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией протеста в ночь 21 июня, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Тбилисский городской суд 10 октября не удовлетворил ходатайство адвоката депутата Ники Мелии об отмене меры пресечения и освобождении его под личное поручительство шести депутатов "Национального движения". Все виды меры пресечения в отношении Мелии, в том числе ношение электронного браслета, суд оставил в силе, пишет "Грузия Online".

Судья Георгий Кератишвили пояснил, что риски, связанные с освобождением Мелии, сохраняются. По его словам, обвиняемый на заседании не соблюдал порядок и не повиновался судье, призывавшего его успокоиться. Кератишвили считает, что в такой ситуации "личные поручительства будут бессильны". При этом, как отметил судья, никаких новых существенных обстоятельств не появилось для изменения меры пресечения в отношении депутата.

Адвокат обвиняемого Георгий Кондахишвили заявил на суде, что избранная для его подзащитного мера пресечения незаконна. По словам адвоката, решение судьи однозначно противоречит Конституции, что выражается в ограничении полномочий парламентария.

Сам обвиняемый Ника Мелия не присутствовал на процессе, поскольку был выдворен из зала. Судья принял такое решение после того, как депутат вступил с ним в полемику, заявив, что тот принимает решения "по указке сверху".

Ника Мелия заявил журналистам, что не намерен больше сидеть дома и что будет заниматься политической деятельностью, как прежде. "Я больше не собираюсь себя ограничивать. Я буду осуществлять свою политическую деятельность, деятельность депутата, как делал это раньше. Пока они не введут дополнительные ограничения", - цитирует Мелию "Sputnik-Грузия".

Глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили отметил, что, если человек не повинуется закону или решению суда, "существует как уголовная, так и другая ответственность".

"У нас есть возможность обратиться к суду о смене меры пресечения. Как только что-то произойдет, мы дадим оценку действиям в общем контексте", - прокомментировал заявление Мелии прокурор Давид Напаридзе.