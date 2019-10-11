САУ "Пион". Фото: Автор: Nickel, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71956882

11 октября 2019, 09:20

Суд в Нальчике обязал контрактника выплатить больше 24 миллионов за повреждение самоходки

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего за поломку артиллерийской установки «Пион».

Иск к военнослужащему Никите Проскурину подало Минобороны. Сам дорожный инцидент, во время которого пушка оказалась повреждена и непригодны к восстановлению, произошел в Ингушетии.

На выезде из Магаса, управляя тягачом с прицепом, на котором была закреплена самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 «Пион», Никита Проскурин резко затормозил, из-за чего САУ опрокинулась на асфальт. Техника получила повреждения. Экспертиза сочла, что Проскурин плохо закрепил САУ на платформе прицепа, информирует 10 октября "Коммерсант",

"Проскурина Никиту Юрьевича признать виновным в повреждении по неосторожности предмета военной техники, назначить ему наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей. Взыскать с Проскурина в пользу Министерства обороны Российской Федерации в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 24 млн 479 тыс. 745 руб. 36 коп.", - приводит текст приговора в публикации 10 октября ТАСС. 

Решение суда вступило в законную силу. Сам контрактник в суде иск о взыскании не признал, полагая, что ответственность за причиненный ущерб должны нести в солидарном порядке и другие военнослужащие, принимавшие участие в погрузке орудия, пишет издание. 

Примечание:

"ЕСПЧ присудил компенсацию родным убитого замглавы МЧС Чечни",  "Подполковнику Олегу Лысых не удалось взыскать компенсацию за авиаудар федеральных сил",  "ЕСПЧ присудил компенсации семьям 11 похищенных жителей Чечни".  

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