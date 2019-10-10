200 жителей Москвы и Махачкалы написали диктант на лезгинском языке

10 октября 2019, 19:20

Около 150 махачкалинцев и 50 москвичей написали сегодня международный тотальный диктант по лезгинскому языку.

Как писал "Кавказский узел", Федеральная лезгинская национально-культурная автономия организовала сегодня первый в истории Международный тотальный диктант на лезгинском языке.

Диктант начался в 15:00 мск в Махачкале, Москве, Дербенте, Ярославле, Баку, Харькове и других городах. По данным председателя исполкома Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА) Гусена Шахпазова, в Москве диктант написали около 50 человек. "На московскую площадку в постпредстве Дагестана пришло около 50 человек. Здесь довольны количеством, учитывая, что сегодня рабочий день", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вице-президент ФЛНКА Амиль Саркаров, также работающий заместителем главреда РИА "Дербент", сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в Махачкале диктант написали около 150 человек.

Напомним, что на лезгинском языке говорят лезгины - народ, традиционной территорией проживания которого является юг Дагестана и север Азербайджана.