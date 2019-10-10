Родные Абубакара Ризванова отказались давать показания

10 октября 2019, 18:46

Четверо родственников главы благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова, обвиненного в финансировании терроризма, указали следователю на закон, который позволяет не свидетельствовать против близких.

Как сообщал "Кавказский узел", Абубакар Ризванов был заключен под стражу 18 июня. Решение о его аресте было отменено, но при пересмотре оставлено в силе. Он жаловался, что подвергся моральному давлению, и вместе с другими фигурантами дела заявлял о фальсификации обвинения. В открытом письме на имя главы Дагестана Ризванов пожаловался на угрозы и избиение после отказа бриться и заявления в суде о нарушении прав в СИЗО.

Вместе с Ризвановым по делу о финансировании терроризма проходит журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сестра обвиняемого Зумруд Ризванова рассказала, что сегодня первой из его родственников поехала на допрос к следователю. "Повестка мне пришла на адрес родителей. Я отказалась от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. Но следователю это не понравилось, он начал говорить, что я не имею права отказываться от дачи показаний, что за это он может привлечь меня к ответственности по статье 308 УК РФ ("Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний"). Я сказала, что знаю свои права, и что согласно статье 51, имею право не свидетельствовать против брата. Но он все же настаивал на том, что я обязана давать показания по делу", - сообщила Ризванова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ризвановой, она при следователе позвонила адвокату, переведя телефон в режим громкой связи. "Объяснила ситуацию, и адвокат подтвердил, что я права и не обязана свидетельствовать против себя или близких родственников. После этого следователь все же попытался задать мне вопросы касательно не только моего брата Абубакара, но и Абдулмумина Гаджиева, Кемаля Телевова. Интересовался, знаю ли я их, чем они занимались, как давно мы знакомы. Я снова отказалась отвечать, и только после этого он дал мне подписать документ об отказе и отпустил", - рассказала Ризванова.

Давать показания отказались и другие родственники Абубакара Ризванова, сообщил его брат Ризван Ризванов. "Я и мои родители тоже поехали сегодня на допрос к Телевову. Все мы, сославшись на 51 статью Конституции, отказались от дачи показаний. Следователь ничего не сказал. Мы подписали отказ и вышли. Попыток оказать давление, как на сестру, не предпринималось. На допрос вызвали еще и супругу Абубакара, но она не смогла приехать, так как недавно родила и находится сейчас в горах", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ризван Ризванов.

Адвокат обвиняемого Рафидин Курбанов считает, что сестре Ризванова не имели права угрожать уголовной ответственностью. "Отказ от дачи показаний против себя или близких родственников - это право, гарантированное Конституцией страны. Угрозы касательно применения 308 статьи - это форма давления", - считает Рафидин Курбанов.