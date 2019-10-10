Туроператоры оказались не готовы к поездкам в новый чеченский туркомплекс

10 октября 2019, 18:22

Уникальный туристический комплекс Twin Towers в горном Итум-Калинском районе Чечни проработал первую неделю. Туристы пока не бронируют номера заранее, а туроператоры не занимаются организацией поездок в новый комплекс.

Комплекс, названный Twin Towers ("Две башни"), открылся 4 октября в Аргунском ущелье Чечни, недалеко от древних Ушкалойских башен. Инвестор предприниматель Алис Мерлуев, занимается бизнесом в Москве и Крыму. "На данном этапе в проект вложено уже около 90 миллионов рублей. В последующем комплекс планируется расширить: открыть дополнительное помещение прямо в скале, организовать конные и автопрогулки по Аргунскому ущелью. Данный комплекс, безусловно, привлечет внимание туристов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минтуризма Чечни.



По словам чиновника, туркомплекс в Аргунском ущелье не имеет аналогов на Северном Кавказе. "В комплекс входят ресторан на 150 мест, пять коттеджей, гостиница на шесть номеров, экомаркет, где продается исключительно экологическая продукция местных производителей, и несколько летних беседок. Он построен на скале у реки Чанты-Аргун, причем задняя часть ресторана - это сама скала. К комплексу ведет стеклянный мост протяженностью несколько десятков метров, переброшенный через пропасть", - сообщил представитель ведомства.

Открытие комплекса позволило создать 30 рабочих мест, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник районной администрации. "10 из них получили непосредственно жители близлежащих населенных пунктов", - отметил он.

Открытие Twin Towers не вызвало ажиотажа у туристов из других регионов

Сутки проживания в Twin Towers обходятся в 2500 рублей с человека. Работник комплекса рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что за прошедшие три дня здесь побывало больше сотни туристов. "И местные были, и приезжие из других регионов. Люди пока приезжают на день или несколько часов, чтобы полюбоваться горным пейзажем и башенным комплексом, что находится поблизости. Некоторые останавливаются по пути на курорте «Ведучи». Но больше всего всех впечатляет стеклянный мост через пропасть Чанти-Аргуна", - отметил сотрудник комплекса.

Горный курорт "Ведучи" в Итум-Калинском районе Чечни был открыт в конце января 2018 года. До конца 2025 года в строительство курорта планируется вложить 16 миллиардов рублей. На курорте предусмотрены 19 трасс общей протяженностью 46 километров и пропускной способностью 12 тысяч лыжников в час.

В администрации комплекса сообщили, что пока не получали заявок на бронирование номеров в коттеджах или гостинице. "Мы открылись только на днях. Номера наперед еще не бронируют - мы пока не получили широкой известности, как те же курорты «Ведучи» или «Кезеной-Ам». Но это дело времени, мы только начали набирать популярность", - рассказал 9 октября сотрудник комплекса.

Представитель туроператора "Кругозор" сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что компания пока не предлагает своим клиентам поездки в туристический комплекс Twin Towers. "Он был открыт совсем недавно", - указали в "Кругозоре". При этом компания занимается организацией пятидневных туров по республикам Северного Кавказа, включая Чечню.

Для организации туров в Twin Towers нужно время, сказали корреспонденту "Кавказского узла" представители таких туроператоров, как "Стар Тур", "Клуб путешествий", Coral Travel, "Большая страна".

Стоимость проживания в Twin Towers невысока, считает глава Комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. "Заявленная цена в 2500 рублей в Twin Towers является скорее заниженной, если учесть, что гостиница новая, а сервис современный. Это разумная цена, не превышающая среднерыночную по России. Естественно, впоследствии стоимость пребывания будет корректироваться", - уверен Уманский.

Чечня не относится к числу популярных туристических направлений, хотя интерес к ней и растет, отметил он. "Турпоток растет: республика считается экзотичной, она обросла мифами и легендами. Многие наслышаны об изменениях, произошедших в последние годы. Людям хочется посмотреть на них своими глазами, и направление становится модным. При этом отмечается тренд на снижение опасений, связанных с угрозой жизни или здоровья - они уходят на второй план, исторический бэкграунд постепенно забывается", - рассказал Уманский корреспонденту "Кавказского узла".

В Минтуризма Чечни подтвердили, что поток туристов в регион растет. "За шесть месяцев этого года республику посетило 99345 туристов, включая 2400 иностранцев. За аналогичный период прошлого года у нас побывало 72400 туристов, из которых 1395 были гражданами иностранных государств. Прогресс, как мы видим, налицо. Притоку туристов в регион, в первую очередь, способствует дальнейшее развитие у нас этой отрасли, открытие новых туристических объектов и маршрутов, а также проводимая нами работа по популяризации туризма в различных регионах и странах, включая Германию, Турцию, государства Ближнего Востока", - заявили в министерстве.

Жители Чечни оценили живописность нового туркомплекса

Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что им понравился новый объект. "Действительно, комплекс очень необычный. Все выложено из камня, через пропасть перекинут стеклянный мост, ресторан прямо в скале. Был там во время строительства, обязательно свожу семью. Место интересное. Прежде мы и на Кезеной-Ам были, в Ведучи, на Нихалоевских водопадах, но там нет построенных прямо в скале помещений и стеклянных мостов", - указал житель Чечни Ахмад.

Twin Towers находится у трассы в сторону "Ведучи", всего в 15 километрах от этого горнолыжного курорта, отметил грозненец Лукман. "Так что те, кто на «Ведучи» едут, без внимания «Две башни» не оставят. В воскресенье возил туда семью - на месте уже было человек 15-20, и местных, и не местных. В основном фотографировались и мост стеклянный осматривали. Детям он особенно понравился", - рассказал житель Грозного.

"Видел проездом этот комплекс, смотрится очень красиво и необычно. Мои друзья и знакомые тоже это отметили. Прямо на скале и в самой скале все построено. Место тоже выбрано очень красивое. Башни Ушкалоя недалеко, тоже в глаза бросаются. Раз это нас, местных, так впечатлило, то туристам точно понравится", - полагает местный житель Зайнди.