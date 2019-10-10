Момент ДТП в Новороссийске. Фото: скриншот с видео на канале в Youtube "Новороссийский рабочий" https://www.youtube.com/watch?v=39IDIz1NqoY

10 октября 2019, 00:06

Новороссийский депутат сложил полномочия после наезда на ребенка

Городская дума Новороссийска досрочно лишила полномочий депутата Виталия Бута, который стал участником резонансного ДТП.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября "Единая Россия" приостановила членство депутата городской думы Новороссийска Виталия Бута на время проверки ДТП, в котором пострадал ребенок. Сам Бут отрицает свое участие в происшествии, заявляя, что автомобилем управлял не он, а водитель.

4 октября на улице Героев Десантников в Новороссийске автомобиль Range Rover сбил ребенка на пешеходном переходе и покинул место происшествия. За рулем внедорожника, по предварительным данным, находился депутат гордумы Виталий Бут, написал 7 октября сайт "Новороссийский рабочий". Материалы об отказе водителя от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения направлены в суд, также он был арестован на двое суток, сообщили "Кубанские новости" со ссылкой на краевое управление МВД. 

Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Виталия Бута было принято 9 октября на основании его заявления, сообщил ТАСС. 

По словам Бута, таким образом он решил "защитить семью от волны негатива, которая поднялась в городе после резонансного ДТП", проинформировал "Югополис".

На Youtube-канале "Новороссийский рабочий" 7 октября было опубликовано видео, как утверждается, момента ДТП с участием Виталия Бута. На записи видно, что черный внедорожник Range Rover сбивает девочку, переходившую проезжую часть по "зебре". Водитель автомобиля не вышел после наезда на ребенка и через несколько секунд уехал с места происшествия. 

Бут прошел в городскую думу Новороссийска VI созыва как самовыдвиженец от одномандатного избирательного округа №16. Он также является генеральным директором местного футбольного клуба "Черноморец".

На сайте гордумы Новороссийска по состоянию на 23.40 мск нет информации о досрочном сложении Виталием Бутом депутатских полномочий, однако в разделе "Структура городской Думы VI созыва" его фамилия отсутствует в списке депутатов.

Примечание:

"Обвинение запросило 3 года для полицейского по делу о гибели ребенка в Адлере", "Двое депутатов на Кубани лишены мандатов за сокрытие земельных участков", "Вице-спикер гордумы Краснодара лишен полномочий".

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