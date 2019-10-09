Трагедия в Грозном выявила проблемы с организацией боев ММА

09 октября 2019, 20:37

На турнирах по смешанным единоборствам в России не проверяют достоверность справок о медобследовании бойцов, нет системы лицензирования, а права спортсменов не защищены законом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" тренер, боец и спортивный журналист после смерти в Чечне Бекзода Нурматова.

Как писал "Кавказский узел", боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов впал в кому после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 и 7 октября умер от инсульта. Поединок, который прошел в столице Чечни, продлился все три раунда и завершился в пользу Исаева по решению судей. Пользователи соцсетей призвали Исаева завершить карьеру, а также потребовали запретить этот вид спорта.

Турнир в Грозном не отличался от других соревнований ММА

Во время боя Нурматова с Исаевым правила ММА нарушены не были, считает боец американской спортивной организации Bellator ММА Александр Шлеменко. "Бой прошел по всем правилам ММА. В целом правила для всех турниров ММА одинаковые. Есть, конечно, некоторые незначительные различия от турнира к турниру, но летальные исходы от этого никак не зависят. Надо понимать, что это такой вид спорта, где в боях можно получить жуткие травмы и может случиться все, что угодно. Даже если у тебя есть все медсправки и разрешение врача, от тяжелых травм они не спасут. У совершенно здорового человека во время боя могут возникнуть сложные проблемы", - указал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Шлеменко.

По мнению бойца, в России в последние годы довольно строго относятся к допуску на бой. "До боя врач обязательно смотрит, проверяет давление, слушают сердце. Сейчас врачи очень перестраховываются и жестко требуют все обследования. Поэтому не от врача или медсправок зависят эти летальные исходы", - подчеркнул Шлеменко.

Организация турнира в Грозном не отличалась от других подобных соревнований, смерть Бекзода Нурматова - "дело случая", считает спортивный журналист Дмитрий Ремизов. "Его смерть не связана с тем, кто и где проводил турнир. Это могло случиться в любом другом месте в России. Условия проведения подобных турниров везде одинаковые, и они не отличаются какими-то вольными правилами. Поединки, организованные «Ахматом», ничем не отличаются от других турниров", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Ремизов. Он добавил, что Нурматов не был известным спортсменом.

При этом, существующие правила предусматривают лишение организатора турнира лицензии, указал он. "Например, на месте обязательно должен быть реанимобиль, должны быть врачи, компетентные судьи и так далее. Если этого нет, то организатор турнира не получает лицензию на проведение соревнований от Союза ММА. Турниры ММА в целом достаточно безопасны для бойцов с точки зрения правил и судейства", - резюмировал Ремизов.

Бойцы проходят обследования самостоятельно

По словам Ремизова, бойцы часто предоставляют недостоверные справки от врачей, выходят на бой с теми или иными заболеваниями. "Я много работал с бойцами, и знаю, что многие ребята не проходят обследование, выходят на бой с гепатитом или ВИЧ. Это проблема русского ММА. У нас процесс медосвидетельствования не на жестком контроле. В России принято, что сам боец должен пойти к врачу, получить справки и разрешение на бой от врача. Либо это делает клуб, который оплачивает затроаты на обследование бойцам, смотря какие условия контакта. Но этим должен заниматься организатор турниров, чтобы быть уверенным в здоровье каждого бойца", - считает журналист.

При этом вопрос о защите прав бойцов в России вызвал у него смех. "Я не слышал о защите прав бойцов в РФ", - сказал Дмитрий Ремизов.

Ответственность за прохождение обследования до боя полностью лежит на спортсменах, сообщил и тренер по кикбоксингу Константин Серебренников. "Мои ребята выступают на разных соревнованиях по кикбоксингу и ММА, и я знаю, что медобследование о состоянии здоровья – это сфера ответственности самого бойца, а также тренера. Перед каждым боем боец подписывает контракт, где указано, что боец сам несет ответственность за прохождение обследования и результаты боя. Вообще, у бойцов также бывает страховка, которую они могут сделать в любой страховой компании. К сожалению, не всегда проверяется подлинность предоставленных бойцами справок во время турниров ММА", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Константин Серебренников.

Он считает, что готовность рисковать жизнью ради результата - общая проблема спорта. "В США проводили тест перед Олимпиадой: спрашивали, согласились бы спортсмены выпить определенное лекарство, гарантирующее победу, но приводящее к смерти через два года. И 80% спортсменов сказали, что готовы. Иногда желание победить доходит до фанатизма и приводит к таким печальным результатам", - отметил тренер.

В каждом виде спорта должен быть свой кодекс, где прописаны условия и обязанности спортсменов, полагает Константин Серебренников. "А пока этого нет, все зависит от контракта, которые подписывает боец с клубом, что не всегда гарантирует защиту прав бойцов. К сожалению, в последнее время смерть спортсмена - нередкий случай. Это не зависит от турнира или организатора. Если это ММА, то условия и правила боя везде одинаковы", - подчеркнул Серебренников.

Справки, которые предоставляют бойцы, часто не отражают реального состояния их здоровья, подтвердил российский боец ММА Эдуард Вартанян. "По условиям контракта, ответственность за медобследование лежит на самом бойце. То есть перед боем ты должен предоставить пакет документов из медсправок, вплоть до результатов магнитно-резонансной томографии. Но проблема не во взаимоотношениях между бойцом и организацией. Все познается в сравнении. В США есть Атлетическая комиссия, которая регламентирует процесс медосвидетельствования. То есть это уже государственный институт, и он не имеет отношения к организаторам турниров. Организатор – это юридическое лицо, которое старается заработать деньги. Конечно, в России любые справки подделываются - никто это не проверяет. Чего не скажешь о UFC, например. Ты приезжаешь, и тебя дополнительно проверяет их доктор", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Эдуард Вартанян.

Если боец умирает, то никакими последствия для его противника или клуба это не грозит, отметил Вартанян. "Спортсмен до боя подписывает заявление об отказе от последствий, даже по причине смерти. Боец может только выразить свои соболезнования, если с соперником что-то случается. Также у бойцов обычно нет страховок. Это добровольный момент, каждый сам для себя решает", - сообщил Эдуард Вартанян.

Турниры ММА в России нуждаются в законодательном регулировании

Вопрос о правах бойцов вызвал смех и у Вартаняна. "В России в принципе нет такого понятия, как «защита прав бойцов». Нет лицензирования. А в UFC даже секунданты, чтобы они могли быть рядом с бойцом, должны получить лицензию. Поэтому там можно предъявлять претензии в случае чего, как это было с российским боксером Магомедом Абдусаламовым, когда после боя врачи отнеслись к жалобам боксера несерьезно и слишком поздно обнаружили тромб, образовавшийся в мозгу спортсмена. Поэтому штат Нью-Йорк выплатил семье российского боксера Абдусаламова компенсацию 22 миллиона долларов за врачебную халатность. В России такого нет", - объяснил Эдуард Вартанян.

После боя, который состоялся в ноябре 2013 года в Нью-Йорке, у Абдусаламова был обнаружен сгусток крови в головном мозге и диагностирован перелом руки и носа. Для оказания медицинской помощи боксер на некоторое время был введен в состояние искусственной комы. Спортсмен получил необратимые повреждения головного мозга. По мнению членов семьи Абдусаламова, если бы бой вовремя остановили, то тяжелых травм можно было избежать. Власти штата Нью-Йорк согласились выплатить 1,25 миллиарда компенсации в рублевом эквиваленте.

Вартанян подчеркнул, что российское законодательство плохо регулирует турниры ММА. "Даже антидопингового органа в российском ММА нет, его просто не существует. Поэтому все проблемы будут оставаться", - резюмировал спортсмен.

8 октября бойцовский клуб "Ахмат" разместил на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram соболезнования близким Бекзода Нурматова. "Бойцовский клуб «Ахмат» в лице президента клуба Абузайда Висмурадова выражает искренние соболезнования горю родным и близким Бекзода Нурматова по поводу невосполнимой утраты. Мы знали Бекзода как хорошего, порядочного, доброго человека, упорного и талантливого спортсмена", - говорится в этих публикациях.