ЕСПЧ посмертно присудил компенсацию новочеркасской журналистке

09 октября 2019, 12:02

Европейский суд по правам человека постановил 8 октября выплатить более 3 тысяч евро компенсации новочеркасской журналистке Елене Надтоке, оштрафованной в 2007 году по иску мэра города о защите чести. Компенсация присуждена посмертно, выплаты получит дочь Надтоки.

Как сообщал "Кавказский узел", это второе дело Елены Надтоки, по которому она получила решение ЕСПЧ в свою пользу. Первое дело журналистки российские суды рассматривали в 2004 году, когда она была оштрафована на 50 тысяч рублей за резкую критику главы Новочеркасска в своей статье. Однако после того, как в 2016 году Европейский суд признал нарушение властями России ее права на свободу выражения мнения, в 2017 года Верховный суд России отменил приговор в отношении Надтоки.

Европейский суд по правам человека опубликовал 8 октября решение по делу журналистки из Новочеркасска Елены Надтоки, в котором признал нарушение статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей право на свободу выражения мнения. Согласно решению Россия должна будет выплатить журналистке 3 тысячи евро (более 214,3 тысячи рублей) в качестве компенсации морального вреда, а также 850 евро (более 60 тысяч рублей) - в качестве компенсации судебных издержек и расходов, говорилось в сообщении на сайте Центра защиты прав СМИ 8 октября.

Дело Надтоки касалось решений российских судов от 2007 года, согласно которым журналистка и редакция издания «Частная лавочка» были признаны виновными по иску бывшего мэра Новочеркасска Анатолия Волкова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суды всех инстанций потребовали опровергнуть сведения в интервью атамана, опубликованные изданием и касающиеся нарушений законодательства градоначальником. «Суд не принял во внимание, что ... факты (указанные в интервью) были подтверждены в результате прокурорской проверки. Суд обязал ответчиков выплатить компенсацию морального вреда в общей сумме 11 тысяч рублей: 5 тысяч рублей с редакции газеты, и по 3 тысячи рублей – с Елены Надтоки и атамана», - говорится в сообщении правозащитной организации.

Своим решением Европейский суд отрицает ответственность журналистки, которая дословно привела слова интервьюера, пояснила решение директор Центра Галина Арапова. «Претензии (бывшего мэра Новочеркасска) были в части ответов героя интервью, но наказана вместе c ним была и журналист.... Даже по российскому законодательству к ответственности в такой ситуации привлекаются редакция СМИ и человек, кому принадлежит спорное высказывание. Журналист, взявший интервью, должен нести ответственность за свои вопросы, но не за ответы интервьюируемого, даже если они довольно спорны и он с ними не согласен», - цитирует организация Арапову.

Компенсация была присуждена Надтоке посмертно, но деньги по решению суда должна получить ее дочь, проинформировало 8 октября издание «1Рнд.ру».

Новочеркасская журналистка Елена Надтока умерла 4 января на 62-м году жизни. За время своей трудовой деятельности Надтока работала в различных печатных изданиях Новочеркасска. Была членом Союза "Женщины Дона". В мае 1997 года учредила и возглавила газету "Частная лавочка".



Пользователи Facebook указали на важность решения ЕСПЧ для работы журналистов. «Теперь и других журналистов не смогут судить за "нехорошие" ответы интервьюируемых», - написал пользователь под ником Чемодуров Виктор.

«Как бы нам ещё заставить главных редакторов отстаивать своих подчинённых от обиженных чиновников? Ведь и муниципальные СМИ должны обладать свободой слова. Может, уже запретить власти учреждать СМИ, если при этом нарушается закон о СМИ?» - задалась вопросом Ольга Сидоренко.

Пост о решении ЕСПЧ по делу Елены Надтоки был опубликован в официальной группе Центра защиты прав СМИ 8 октября и за 14 часов набрал 86 лайков и 23 комментария.