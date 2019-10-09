Власти Грузии продлили срок двойного гражданства

09 октября 2019, 08:42

Срок сохранения гражданства Грузии для тех, кто получил его в другой стране, продлен по 31 декабря 2020 года. За возвращением гражданства Грузии в этом году обратились 9 348 человек, сообщили в Минюсте.

"Кавказский узел" писал, что в июле 2018 года парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта о введении двойного гражданства. Руководитель движения "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян пояснил, что некоторые граждане Грузии имеют нелегально второе гражданство, в особенности жители региона Самцхе-Джавахети, где компактно проживают этнические армяне. Граждане Грузии, которые одновременно являются гражданами других стран, рассказали, что вынуждены скрывать это от властей.

Согласно поправкам в закон "О гражданстве", гражданин Грузии может иметь право на двойное гражданство при определенных условиях: если до получения нового гражданства получит согласие властей на сохранении гражданства Грузии, а также если член его семьи является гражданином той страны, гражданство которой он получает, или он живет и работает на законных основаниях в этой стране в течение пяти лет.

После вступления в силу изменений в закон "О гражданстве" лица, получившие гражданство другой страны, автоматически теряют гражданство Грузии. Однако в этом году до 15 августа в Агентство развития сервисов Министерства юстиции Грузии обратилось 9 тысяч 348 человек с просьбой о сохранении гражданства Грузии, говорится в сообщении Министерства юстиции Грузии, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".

"На протяжении года было показательным число человек, обратившихся с просьбой о сохранении гражданства Грузии", - сказал на брифинге 8 октября заместитель министра юстиции Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, решение о продлении срока для сохранения гражданства Грузии было обусловлено высоким показателем по числу обратившихся. Заявители сохранят гражданство Грузии в том случае, если получат согласие государства на это, также они должны будут сдать тест на знание грузинского языка.