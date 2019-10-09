Армянские журналисты осудили нападение на редакцию "Зеркала"

09 октября 2019, 08:10

Закидавшие яйцами редакцию портала "Зеркало" активисты отпущены под подписку о невыезде, сообщил Следком Армении. Подозреваемые считают, что не препятствовали деятельности СМИ. Журналистские организации осудили нападение и потребовали от властей и оппозиции призвать своих сторонников к сдержанности и толерантности.

Как писал "Кавказский узел", редакцию портала Hayeli ("Зеркало") в Армении 5 октября забросали яйцами. Участники акции выразили недовольство тем, что издание процитировало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о принадлежности Нагорного Карабаха. Они обвинили главреда "Зеркала" в "распространении азербайджанской пропаганды". Нападение активистов квалифицировано как воспрепятствование работе журналистов, сообщила Генпрокуратура Армении.

Четверо активистов проходят по делу в статусе подозреваемых, сообщил 8 октября корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Следственного комитета Армении.

"Все четверо отпущены под подписку о невыезде", - отметил представитель пресс-службы.

Фигуранты дела отрицают, что своими действиями препятствовали деятельности СМИ. "Бездействие генпрокурора оставило безнаказанным очевидное предательство портала и его журналиста, который в своей статье процитировал и распространил антиармянское заявление президента Азербайджана, слова которого ставят под угрозу территориальную целостность Армении и Арцаха", - сказано в заявлении активистов, опубликованном на странице Давида Оганнисяна в Facebook (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла"). Свои подписи под ним поставили остальные активисты - Айк Степанян, Саргис Манукян и Артак Маргарян.

Они обвинили Генпрокуратуру Армении "в содействии государственной измене, а портал - в распространении азербайджанской пропаганды". По мнению активистов, действия журналиста подпадают под статью 299 УК Армении "Государственная измена".

"Статью портала активно растиражировали азербайджанские СМИ. Ее автор фактически содействует антиармянской пропаганде Азербайджана, однако генпрокурор предпочитает не замечать этот факт, более того, покровительствует изменникам, и, чтобы скрыть это преступление, возбуждает уголовное дело против нас, тем самым пытаясь заставить нас молчать", - отмечено в публикации. Активисты предположили, что на днях им предъявят обвинение.

Девять армянских журналистских организаций осудили нападение на редакцию портала "Зеркало". В своем заявлении, распространенном 7 октября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), журналисты называют "недопустимыми действия, которые препятствуют или попирают право на свободное выражение мнения". Это заявление подписали Комитет по защите свободы слова, Центр свободы информации, Центр медиа инициатив, Гюмринский журналистский клуб "Аспарез", Клуб общественной журналистики, Институт многосторонней информации, Горисский пресс-клуб, а также общественные организации "Журналисты во имя будущего" и "Журналисты во имя прав человека".

Из-за разделения СМИ на политические и финансовые лагеря значительная их часть стала средствами пропаганды, которые в первую очередь обслуживают интересы своих владельцев и покровителей, сказано в заявлении.

Авторы заявления считают, что СМИ пускают в ход все методы "промывки мозгов", в том числе фейковые новости, умышленное искажение фактов, необъективные и вводящие в заблуждение комментарии. Такой подход, по мнению журналистов, "вызывает общественное недовольство и подчас приводит к недопустимым действиям".

"Средства массовой информации, обслуживающие различные политические центры, должны вернуться в профессиональное поле, отказаться от манипуляций, не распространять дезинформацию, следовать нормам журналистской этики, а также уважать и представлять разнообразие мнений", - отмечено в заявлении.

Журналистские организации потребовали от властей и оппозиционных политических сил призвать своих сторонников к сдержанности и толерантности по отношению к тем, кто выражает иное мнение и точку зрения.

Посягательство на СМИ угрожает свободе слова в Армении, написал на своей официальной странице в Facebook министр юстиции Рустам Бадасян. "Альтернативы свободе слова нет, и любое посягательство должно получить равноценную правовую оценку", - считает глава Минюста.

Аналогичного мнения придерживается омбудсмен Армении Арман Татоян. "Нужно предпринять все законные средства, чтобы исключить повторение подобных инцидентов", - написал на своей странице в Facebook омбудсмен.

Бывший советский диссидент Вардан Арутюнян осудил нападение на редакцию портала. "Необходимо искоренить порочную практику насилия или угроз журналистам или СМИ", - написал он на своей странице в Facebook.