Подача воды обернулась для жителей Красного Сулина подтоплениями дворов

09 октября 2019, 03:30

Водоснабжение Красного Сулина, отключенное еще в сентябре, восстановили, но улицы, дворы и дома местных жителей подтопило из-за новых аварий на трубопроводах.

Как писал "Кавказский узел", вода в домах на улице Арктическая в Красном Сулине регулярно перекрывается в связи с авариями на старых трубах, а земельные участки затапливает. На сходе 6 октября местные жители рассказали, что в последние две недели из-за прорыва трубопровода вода отсутствовала.

Воду в городе дали, но теперь она идет не только из кранов, но и течет по улицам, затапливая частные подворья, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Я сейчас лежу в больнице, прохожу лечение - у меня высокое давление, мне скоро исполнится 90 лет. Сегодня (8 октября) позвонили соседи и сказали, что за лесополосой прорвало центральную трубу, и вода огромным потоком течет по поселку. Мне пришлось уйти из больницы, чтобы посмотреть, не затопило ли мой двор. Такое часто бывает", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Шушаник Аратюнян.

По ее словам, она вызвала такси и доехала до своей улицы, а к дому пошла пешком - таксист отказался ехать из-за плохой дороги. "Еще и вода рекой течёт. Сказал, что ничего не видит, боится влететь в яму,", - пояснила она.

Аратюнян рассказала, что набрала досок и кидала их в ручьи, чтобы не промочить ноги. "Это у нас происходит регулярно. Зимой из-за таких аварий вся улица во льду, машины сюда не едут, даже мусоровоз останавливается внизу и рабочие пешком ходят по улице, собирают мусор и относят в машину. Нужно что-то делать, но никто никаких мер не принимает", - пожаловалась пенсионерка.

Вера Захарова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, наконец, смогла помыться дома. "Две недели сидела без воды, для питья приходилось воду покупать, а искупаться полноценно возможности не было", - сказала она. По словам Захаровой, радость от того, что дали воду, была недолгой. "Сейчас сразу несколько порывов, трубы старые и гнилые, их нужно менять [...] Течет не только центральный водовод, но и труба, которая идёт к нашим домам. В конце моего огорода стоит лужа, вода идет по огороду", - сказала она.

Пенсионерка рассказала, что позвонила диспетчеру коммунальной организации и сказала о затоплении. Ей ответили, что заявку приняли и пришлют бригаду, не уточнив когда то произойдет. "Значит, нам опять перекроют воду, и не известно, на сколько", - сказала Захарова.

"Я не могу уже носить воду домой за несколько километров. Приходится нанимать такси, покупать воду и использовать её экономно, только для питья и на приготовление пищи. Это серьезный удар по моему бюджету", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 68-летняя Лидия Кабакова. По словам пенсионерки, прошлой зимой в ее огороде после порыва образовался ледяной каток, весной - болото. "Из-за этого я не могу ничего в огороде выращивать, всё заливает. Так хоть меньше бы тратила денег на покупку картошки, чеснока и прочего, но всё это я вынуждена покупать теперь", - пожаловалась она.

Поток воды идет с улицы Арктической на улицу 2-ю Заречную, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Такое происходит часто. Чтобы не заливало дворы, люди вынуждены делать подсыпку, прорывать обходные каналы [... ]Питьевая вода с верхних улиц стекает прямо в речку", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Вадим.

Сотрудник коммунального предприятия рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация в целом по городу очень сложная. "Все коммуникации давно пришли в негодность и требуют замены", - отметил он. По словам сотрудника предприятия, на улице Арктическая нужно менять 800 метров трубы. Не хватает на предприятии рабочих, которые бы занимались устранением течей. "Аварий очень много, порою приходится просить помощь в соседнем городе Новошахтинск, они присылают на помощь рабочих", - сказал он.

Корреспондент "Кавказского узла" только за один день 8 октября насчитал в Красном Сулине несколько крупных аварий. Кроме того что заливает жителей посёлка Сулин, улица Арктическая. Из-за порыва в Соцпосёлке остались без воды несколько многоквартирных домов. Рабочие приехали оперативно, откопали трубу, но заменить не смогли и поставили хомут. В центре города по улице Ленина канализация затопила подвал многоквартирного дома.

Жители первых этажей по улице Автомобилистов рассказали корреспонденту "Кавказского узла" , что вонь из подвала идёт в квартиры. "Дышать таким смрадом не очень хочется, поэтому звоним [...] нам отвечают, что заявка принята, ждите", - сказал местный житель.

"Систему давно нужно менять, трубы забиты [...] Рабочие приедут, прочистят, а через некоторое время всё повторяется. И так по всему городу", - отметил рабочий местной управляющей компании Андрей.

Комментариями главы Красносулинского городского поселения Павла Грузинова "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее Грузинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что проблема с канализацией в Красном Сулине ему известна, местные жители уже приходили к нему на прием. "Там нужно поменять трубу, другого выхода нет. Труба в ГУП РО УРСВ была, но ее пришлось использовать в другом месте. В понедельник (7 октября) я узнаю у руководства, закупили ли они новую трубу, и когда смогут произвести замену. Как только они поменяют старую трубу, мы произведем и ремонт дороги, сейчас этого сделать не получится, так как ее снова размоет", - рассказал Грузинов.

За перебои с водой положены компенсации

Длительные отключения воды нарушают Федеральный закон №416 от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведении" и постановление правительства РФ №354 от 06.05.2011 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", рассказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" юрист Центра правовой помощи Татьяна Васильева.

По ее словам, возможный перерыв в подаче холодной воды составляет восемь часов (суммарно) в течение месяца, четыре часа - единовременно. "При аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения максимальный разрешенный срок отключения водоснабжения в крупных городах составляет сутки. За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды [...] размер платы за коммунальную услугу за расчетный период снижается на 0,15 процентов размера платы", - сказала она.

Юрист утверждает, что жители также могут требовать "уплаты неустоек (штрафов, пеней) при непредоставлении коммунальных услуг, в том числе возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя".

"Согласно постановлению №354, о плановом отключении водоснабжения жителей обязаны предупредить минимум за десять суток. В объявлении указывается время начала и окончания работ. Без предварительного уведомления подобные отключения возможны в случае возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения", - также отметила она.

По словам Васильевой, пункту 10 статьи 21 ФЗ №416 гласит, что в случае прекращения водоснабжения орган местного самоуправления обязан в течение суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды.

Как отметила юрист, первая инстанция, куда следует позвонить или написать при длительном отключении воды — это управляющая компания, товарищество собственников жилья или ЖЭК. Обратиться с жалобой могут собственник или наниматель дома или квартиры. Если руководство УК, ТСЖ или ЖЭКа бездействует, нужно обращаться в Государственную жилищную инспекции или в Роспотребнадзор. Если обращение в предыдущие инстанции не дали результата, следует обратиться в прокуратуру и суд.