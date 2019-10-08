Суд запретил Армену Геворкяну покидать Армению

08 октября 2019, 21:19

Ереванский суд отказался снять подписку о невыезде бывшему главе администрации Роберта Кочаряна Армену Геворкяну, обвиненному по делу о разгоне демонстрантов 1 марта 2008 года.

Как писал "Кавказский узел", Армен Геворкян находится под подпиской о невыезде с декабря 2018 года. 29 января 2019 года апелляционный суд отказал прокуратуре Армении в аресте Геворкяна. Сам обвиняемый свою вину не признает. В апреле дело Геворкяна, а также второго президента Армении Роберта Кочаряна и еще двух высокопоставленных чиновников, обвиненных в подавлении акций протеста в марте 2008 года, было направлено в суд.

В августе 2018 года Армен Геворкян был обвинен в давлении на судью Конституционного суда Армении, рассматривавшего жалобу на итоги президентских выборов 2008 года, победителем которых был признан Серж Саргсян. В декабре 2018 года следствие дополнило обвинение Геворкяну статьями о "содействии в свержении конституционного строя", "получении взятки в особо крупном размере" и "легализации имущества".

Ереванский суд сегодня рассмотрел ходатайство защиты Геворкяна, которая просила отменить ему меру пресечения или разрешить выехать в Австрию на медицинское обследование, передает корреспондент «Кавказского узла».

Защита подала ходатайство об отмене меры пресечения на заседании суда, проходившем накануне. «Следствие на этапе предварительного расследования... избрало в качестве меры пресечения Геворкяну подписку о невыезде. В постановлении следователя не было ни единого обоснования необходимости ограничения моего подзащитного в передвижениях», - заявил в суде адвокат Эрик Алексанян. Он также попросил суд разрешить Геворкяну выехать с 26 октября по 4 ноября на очередное медобследование в Австрию, если суд сочтет невозможным отменить ему меру пресечения.

Геворкян пояснил в суде, что оно ежегодно проходит обследование сердца и сосудов в австрийской клинике. «Кроме того, у меня запланирована деловая встреча в этот период», - заявил он.

Прокурор Геворг Багдасарян и представители потерпевшей стороны возразили против ходатайства защиты. «Суду не представили ни одного довода невозможности провести аналогичное обследование в Армении. Кроме того, нет сведений о важности зарубежной встречи Геворкяна», - заявил прокурор.

Сегодня, вернувшись из совещательной комнаты, судья Анна Данибекян огласила свое решение - отказать защите в ходатайстве об отмене меры пресечения Геворкяну. Она также не разрешила ему временно покинуть территорию Армении для обследования зарубежом.

Напомним, армянская оппозиция заявила о подтасовке результатов выборов 19 февраля 2008 года, и начала массовые акции протеста. 1 марта пони переросли в столкновения с правоохранительными органами. В этот день указом на тот момент президента Армении Роберта Кочаряна в стране было введено чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией 1 и 2 марта 2008 года погибли десять человек, более 250 были ранены, говорится в материале "Кавказского узла" "Бунт в Армении".