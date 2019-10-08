Тбилисский горсуд оштрафовал соратника Окруашвили за оскорбление власти

08 октября 2019, 21:11

Исполнительный секретарь основанной Ираклием Окруашвили партии "Победившая Грузия" Гурам Чалагашвили оштрафован на 700 лари по обвинению в хулиганстве за оскорбление власти и неподчинение полиции.

Как писал "Кавказский узел", Гурам Чалагашвили был задержан в ночь на 1 октября. Сам Чалагашвили рассказал, что силовики остановили его машину после того, как он оскорбительно высказался о лидере правящей партии.

Тбилисский городской суд сегодня на заседании признал Гурама Чалагашвили виновным в хулиганстве за оскорбление власти и неподчинение полиции и вынес решение оштрафовать его на 700 лари (236,5 доллара), говорится в сообщении Первого канала Грузии, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".

Дело Чалагашвили имеет политическую подоплеку, поскольку это не единичный случай интереса правоохранительных органов к активистам "Победившей Грузии", заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" учредитель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия.

Напомним, с 6 по 26 июля были задержаны 19 активистов, обвиненных в насилии во время протестов, квалифицированных прокуратурой как попытка свержения власти. Лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили был также задержан и взят под стражу на время судебного разбирательства. 31 июля суд отказался освободить Окруашвили под залог.

"Кавказский узел" подготовил биографическую справку об Ираклии Окруашвили.