Фестиваль национальных меньшинств прошел в Нагорном Карабахе

07 октября 2019, 02:07

Офис греческой общины в Нагорном Карабахе нуждается в ремонте, а проживающие здесь греки стали забывать родной язык, рассказали на фестивале "Арцах - наш дом" в Степанакерте представители общины. Русская община попросила смягчить выдачу разрешений на временное проживание в непризнанной республике женам армян.

Фестиваль "Арцах - наш дом" проходил впервые по инициативе Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Нагорного Карабаха. В первый день фестиваля, 4 октября, состоялся "круглый стол" в Степанакерте, на следующий день прошел показ национальной кухни, песен и танцев, прикладного искусства национальных меньшинств, передает корреспондент "Кавказского узла".

Численность населения в Нагорном Карабахе составляет 145 053 человек, следует из данных переписи населения 2015 года, опубликованной на сайте Национальной статистической службы непризнанной республики. По данным переписи 2005 года, в Нагорном Карабахе проживают армяне — 137 380 человек (99,74%), русские — 171 человек (0,1%), греки — 22 человека (0,02%), украинцы — 21 человек (0,02%), грузины — 12 человек (0,01%), азербайджанцы — 6 человек (0,005%), представителей других национальностей — 125 человек (0,1%).

"Круглый стол" прошел в конференц- зале гостиницы "Армения", в нем приняли участие представители национальных меньшинств Нагорного Карабаха и Армении, государственных органов, ведомств и общественных организаций.

Специалист отдела по вопросам национальных меньшинств и религий аппарата премьер-министра Армении Нарине Гулян отметила, что в Армении зарегистрировано 11 национальных меньшинств.

"Мне очень приятно видеть, что в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") существует греческая община, которая сотрудничает с партнерской организацией Армении. Надо сказать, что у русской общины также уже имеются связи. Существующие связи должны углублять и развивать сотрудничество", - отметила Гулян.

Руководитель отдела по вопросам национальных меньшинств и религий при Минкультуры Нагорного Карабаха Ашот Саргсян заявил присутствующим, что фестиваль проводится для того, чтобы "осветить проблемы национальных меньшинств, проживающих в Арцахе, и привлечь к ним внимание государства и общества. А также укреплять дружеские связи между нацменьшинствами, проживающими как Арцахе, так и за его пределами".

В Нагорном Карабахе официально зарегистрированы две общины – русская и греческая, в которых соответственно 40 и 238 членов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Саргсян. По его словам, в русскую общину входят и другие славянские народы.

"В Арцахе есть также ассирийцы, езиды, грузины, украинцы, осетины... Всего насчитывается около 400 представителей других национальностей", - отметил он. По словам Саргсяна, представителям нацменьшинств было предложено зарегистрироваться как община, но они не откликнулись. "Для регистрации общины достаточно и трех человек другой национальности", - отметил он.

Он рассказал, что для участия в работе "круглого стола" были приглашены все представители нацменьшинств, но отозвались только русская и греческая общины.

Саргсян заметил, что в Нагорном Карабахе раньше проживали тысячи представителей национальных меньшинств, однако их число уменьшилось после войны.

"В мае 1992 года, когда была прервана блокада и восстановлена связь с Арменией, Верховным Советом Нагорно-Карабахской Республики было приняло беспрецедентное в мире решение – дать возможность представителям национальных меньшинств переехать в другое место, предоставлен транспорт для переезда в Ереван. После войны только несколько греческих семей вернулись в Арцах", - рассказал он.

9 мая 1992 года армянские вооруженные формирования вошли в контролируемый азербайджанскими подразделениями Шуши, из которого с начала войны, по данным армянской стороны, велись обстрелы Степанакерта. 12 мая армянские формирования взяли Лачин, в результате Нагорный Карабах перестал быть анклавом в составе Азербайджана. В ночь на 2 апреля 2016 года ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась, однако 5 апреля того же года было объявлено о перемирии. Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Саргсян добавил, что несмотря на небольшое число представителей национальных меньшинств в Нагорном Карабахе, их проблемы не остаются незамеченными. "Из бюджета Арцаха за 2018-2019 годы представителям зарегистрированных национальных меньшинств была оказана финансовая поддержка", - сказал он.

Кроме того, отдел по вопросам национальных меньшинств и религий при Минкультуры Нагорного Карабаха разработал и представил на экспертизу в министерство юстиции проект "Закона о национальных меньшинствах", рассказал Саргсян. По его словам, принятие документ закрепит законодательные обязательства чиновников перед национальными меньшинствами и создаст широкие возможности для работы в этом направлении.

Греческая и русская общины попросили решить их проблемы

Офис греческой общины в Степанакерте нуждается в ремонте, ее представители не знают своего языка, а село Мехмана находится на грани исчезновения - люди уезжают из-за необустроенности, рассказала корреспонденту "Кавказского узла". председатель греческой общины Софи Иванидис.

Село Мехмана в Мартакертском районе Нагорного Карабаха, где в основном проживает греческая община, находится на грани исчезновения. Отсутствие транспортной связи с центром, плохие жилищные условия, отсутствие в селе школы, торговой точки, а также работы приводит к вымиранию деревни, рассказали жители в 2012 году.

"Офис непригоден для того, чтобы там проводить мероприятия, принимать гостей. Нам необходим специалист по греческому языку, потому что я и мои дети хотим знать свой язык. Сейчас греческим владеет только старшее поколение, к примеру, мой дедушка. Дорога в село Мехмана давно нуждается в ремонте. Там сейчас проживают около 20 человек, и это красивейшие места", - заметила Иванидис. По ее словам, от исчезновения село Мехмана может спасти только создание там туристического центра.

Руководитель русской общины Галина Сомова рассказала, что на "круглом столе" подняла вопрос о предоставлении права на временное проживание женщинам их общины, которые вышли замуж за армян и перебрались жить в Нагорный Карабах.

Сейчас супругам армян "дается сначала один год на проживание, потом на три года, после пять лет", сказала она. "Я предлагаю, к примеру, если муж будет служить в Нагорном Карабахе 10-15 лет, его жене сразу предоставить 10 лет временного проживания... Это освободит ее от лишней волокиты, чтобы она спокойно могла бы растить детей", - объяснила Сомова.

Министр культуры, по делам молодежи и туризма Лерник Ованнисян сказал, что все озвученные вопросы будут изучены. Рассматривается возможность превратить село Мехмана в туристический центр армяно-греческий дружбы, отметил он.

На фестивале национальных меньшинств работали семь павильонов

5 октября фестиваль "Арцах - наш дом" продолжился культурно-развлекательными мероприятиями во дворе Центра Шарля Азнавура в Степанакерте. Представители нацменьшинств, проживающих в Нагорном Карабахе, представили посетителям свою национальную кухню, историю общины в фотографиях и печатных изданиях, изделия прикладного искусства, выполненные своими руками, концерт песни и танца, национальные игры. Мероприятие длилось три часа, передает корреспондент "Кавказского узла".

Заместитель министра культуры, по делам молодежи и туризма Гаяне Григорян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на мероприятии работало семь павильонов.

"Месяц назад мы дали объявление о фестивале и на наше предложение сразу откликнулись русская община, куда входят украинцы, белорусы, молдаване, осетины, а также греческая община. Каждой национальности был выделен павильон, также работал павильон Арцаха", - рассказала она. По ее словам, предложение касалось не только зарегистрированных общин, но и просто представителей других национальностей. "Всем, кто обратились, мы дали возможность участвовать", - отметила Григорян.

Она подчеркнула, что "фестиваль не имеет политического подтекста, он направлен на "укрепление и развитие межэтнических связей".

"Фестиваль проходит под лозунгом "Арцах - наш общий дом", который обозначает, что другие народности должны чувствовать себя здесь как дома", - отметила Григорян.

Она сказала, что "в течение многих лет правительство финансирует русскую общину, а в этом году государственную поддержку получила и греческая община".

"Для греческой общины – это первый шаг. Если другие нацменьшинства самоорганизуются, государство будет их поддерживать. Мы не разделяем проживающих в Арцахе людей по национальным признакам – все вовлечены в программы, реализовываемые министерством. Русская и греческая общины, локально проводят мероприятия в своих общинах. Этот фестиваль проводится впервые, и, возможно, он станет традиционным", - сказала Гаяне Григорян.

"Кавказский узел" также писал, что 22 сентября 31 винодельческая компания и 20 частных хозяйств приняли участие в шестом фестивале вина в селе Тог Нагорного Карабаха. По словам начальника отдела туризма Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Артака Григоряна, число посетителей фестиваля растет ежегодно, как и число иностранных туристов в Нагорном Карабахе.