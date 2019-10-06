Умер сенатор от Ростовской области Евгений Бушмин

06 октября 2019, 23:26

Вице-спикер Совета Федерации России Евгений Бушмин, представлявший Ростовскую область на протяжении 14 лет, скончался на 62-м году жизни.

"Кавказский узел" писал, что представитель от Ростовской области Евгений Бушмин в 2014 году попал под санкции Евросоюза из-за ситуации вокруг Крыма. Он активно участвовал в решении вопросов с проживанием вынужденных переселенцев из Украины. Сам Бушмин назвал тогда санкции легкими, заявив, что не имеет счетов или собственности за рубежом.

Бушмин скончался сегодня после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока, пишет РИА "Новости".

"Последние 14 лет он (Бушмин) представлял интересы Ростовской области в Совете Федераций. Всегда внимательно вникал в жизнь донского региона, деятельно участвовал в решении самых разных вопросов", - цитирует губернатора Ростовской области Василия Голубева "Интерфакс".

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заявил о том, что Бушмин всегда помогал в реализации на федеральном уровне законодательных инициатив региона.