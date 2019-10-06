06 октября 2019, 23:26

Умер сенатор от Ростовской области Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации России Евгений Бушмин, представлявший Ростовскую область на протяжении 14 лет, скончался на 62-м году жизни.

"Кавказский узел" писал, что представитель от Ростовской области Евгений Бушмин в 2014 году попал под санкции Евросоюза из-за ситуации вокруг Крыма. Он активно участвовал в решении вопросов с проживанием вынужденных переселенцев из Украины. Сам Бушмин назвал тогда санкции легкими, заявив, что не имеет счетов или собственности за рубежом.

Бушмин скончался сегодня после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока, пишет РИА "Новости".

"Последние 14 лет он (Бушмин) представлял интересы Ростовской области в Совете Федераций. Всегда внимательно вникал в жизнь донского региона, деятельно участвовал в решении самых разных вопросов", - цитирует губернатора Ростовской области Василия Голубева "Интерфакс".

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заявил о том, что Бушмин всегда помогал в реализации на федеральном уровне законодательных инициатив региона.

Примечание:

"Глава района ушел в отставку после критики со стороны Василия Голубева", "Ростовский губернатор пообещал решить проблемы переселенцев с Донбасса", "Сенатор Бушмин пообещал продлить автодорогу Ростов - Азов до Керчи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 октября 2019, 22:26

  • Противники Трапезникова готовят новую акцию протеста в Элисте

    Встреча противников назначения врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова с главой Калмыкии Бату Хасиковым не изменила позиций сторон, активисты анонсировали новый митинг. Одиночный пикет с критикой Хасикова и Трапезникова сегодня состоялся у администрации президента в Москве.

06 октября 2019, 21:23

06 октября 2019, 20:23

06 октября 2019, 19:24

  • Фильмы о жителях Дагестана показаны на фестивале "Кунаки" в Нальчике

    Две картины из Дагестана, "Притча о хромом баране" и "Дети Зады", показаны сегодня на фестивале кино и телевидения "Кунаки" в Нальчике. Первый фильм рассказывает о неподкупном полицейском Магомеде Шамилове, уволенном из органов, второй - о жительнице Дагестана Заде Максудовой, воспитавшей около 100 приемных детей.

06 октября 2019, 18:24

  • Грозненцы без пафоса отметили День города

    Празднование Дня города, которое прошло 5 октября в Грозном, было заметно меньше по масштабу, чем прошлогодний юбилей столицы Чечни. Рамзан Кадыров, отметивший в этот же день 43-летие, получил медаль "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова" и почётный знак Совета Федерации.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи