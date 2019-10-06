Арест журналиста Полада Асланова продлен на четыре месяца

06 октября 2019, 05:27

Суд продлил арест обвиненному в госизмене азербайджанскому журналисту Поладу Асланову до 12 февраля 2020 года. По словам его жены, Асланову разрешены прогулки и занятия спортом, однако ограничивают свидания и телефонные разговоры.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор двух интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов был задержан 12 июня по подозрению в шпионаже. Бакинский суд принял решение заключить Асланова под стражу на четыре месяца. 19 июля суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения журналисту. Его жена Гюльмира Асланова сообщила, что 27 июля впервые после ареста встретилась с мужем, и, по ее словам, состояние его здоровья в СИЗО резко ухудшилось. 16 августа она заявила об ограничении его права на свидания, а 21 августе об ухудшении состояния здоровья мужа. 21 августа Асланов пожаловался на отсутствие в СИЗО медпомощи.

По данным Службы госбезопасности, Полад Асланов "проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств, и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству". Супруга Полада Асланова связала задержание с профессиональной деятельностью Асланова. Сам журналист отверг обвинение в госизмене, а его адвокат Эльчин Садыгов заявил о поступающих в свой адрес угрозах.

5 октября Сабаильский районный суд Баку по представлению СГБ продлил срок ареста журналиста Полада Асланова еще на четыре месяца до 12 февраля 2020 года, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жена журналиста Гюльмира Асланова.

«СГБ мотивировало продление ареста необходимостью дополнительных следственных действий. Но на самом деле практически никаких следственных мероприятий, никаких очных ставок не проводится», - сказала она.

Асланова также сообщила, что мужу стало лучше. «Это связано с изменением погодных условий. Жара прошла, установилась относительно прохладная погода. С другой стороны после моего обращения к омбудсмену и в Международный комитет Красного креста Полада стали выводить ежедневно в течение часа на открытый воздух. Кроме того ему уже позволяют заниматься в СИЗО спортом. Все это в совокупности благоприятно повлияло на состояние здоровья Полада», - отметила она.

По ее словам, за время ареста муж похудел. «Полад и раньше весил 46-47 кг. Но в заключении он потерял еще несколько килограммов, что связано с отсутствием аппетита на фоне хронического сердечно-сосудистого заболевания. Там его не лечат. Ему почему-то давали лекарство бромгексин от кашля и еще витамин С для повышения аппетита. Но мы посоветовали Поладу не принимать лекарств, поскольку их дают поштучно, и неизвестно, что это за таблетки, каков их срок годности», - сказала Асланова.

По ее словам, в военном билете мужа указано, что он негоден к службе в армии в мирное время и частично годен в военное.

«Тем не менее в апреле 2018 года его забрали на службу, несмотря на то, что он весил всего 42 кг. Вот тогда мы все медицинские заключения представили в войсковую часть, и Полад периодически находился на лечении в медицинском пункте. Но когда мы запросили обратно документы, то выяснилось, что они «исчезли», - рассказала она.

Асланова также рассказала, что муж не жалуется на условия содержания. «Полада содержат в камере, где их два человека. Постельные принадлежности ему меняют своевременно, если он попросит дополнительно одеяла – дают. Раз в неделю от нас принимают для Полада продукты питания и другие необходимые вещи», - продолжила отметила она.

При этом Асланова заявила об ограничении права на свидания и телефонные разговоры.

«Раз в месяц нам дают свидание, также один раз в неделю – телефонные разговоры. По закону должно быть две встречи в месяц и два телефонных разговора в неделю. Но раньше вообще мы говорили по телефону три-четыре минуты. После моего обращения к омбудсмену мы можем уже говорить, как положено, 15 минут. Увы, пока Полад говорит по телефону в присутствии «цензора», который не позволяет отвлекаться на другие темы, выходящие за рамки состояния моего мужа и семейных дел», - рассказала Асланова.

10 июля союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обнародовал обновленный список политзаключенных, включив в него Полада Асланова. Политзаключенным его признала рабочая группа правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов, включив в список политзаключенных, содержащий 119 фамилий. Институт свободы и безопасности репортеров и Комитет защиты журналистов в июне призвал освободить Асланова.

Супруга Асланова заявляет об отсутствии доказательств его вины

По ее словам, достоверные доказательства вины ее мужа так и не были представлены.

«В самом начале после задержания у Полада не было адвоката по выбору. Первые показания у него выбивали под давлением и угрозами... Поладу угрожали, что арестуют и меня. Когда суд выносил решение о мере пресечения, так и не было объявлено, какие действия ему вменяются. Потом, когда мы получили судебное решение, было написано, что якобы Полада завербовал представитель иранской спецслужбы СЕПАХ в феврале 2018 года во время его визита в Тегеран, и по его заданию мой муж публиковал статьи, «дискредитирующие СГБ». Но все это не правда», - заявила Асланова.

По ее словам, Тегеран в феврале 2018 года Асланов посещал по случаю торжества в честь 39-й годовщины исламской революции.

«Визит был организован посольством Ирана в Баку. Помимо Полада в составе делегации были журналист газеты «Ени Мусават» Кенан Ровшаноглу, глава партии Граждан развития Али Алиев и и.о. главы Исламской партии Ильхам Алиев. В автобусе представители посольства официально выдали Поладу и Кенану Ровшаноглу по сто манатов (60 долларов) в качестве дорожных расходов. Полада и Кенана Ровшаноглу там сопровождал представитель иранской стороны. Они всегда были вместе. Но самое интересное в том, что критические публикации Полада об СГБ вышли до этой поездки - 9 декабря 2017 года и 3 января 2019 года. То есть мой муж никак не мог писать их «по заданию иранских спецслужб», - отметила Асланова.

По ее словам, статьи ее мужа основывались на видеообращении главы одной туристической компании к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Этот бизнесмен жаловался, что сотрудники СГБ требуют за каждого паломника, следующего в Мешхед (Иран), десять долларов, а Кербелу (Ирак) – 20 долларов. Когда Полада арестовали, был задержан и этот предприниматель. Но его через два дня отпустили», - рассказала она.

По ее словам, Асланова в начале 2018 года вызывали в СГБ. «Через одного журналиста моему мужу предлагались «хорошие условия» для работы. Но Полад отказывался, и в конечном итоге в апреле 2018 года его забрали в армию», - заявила Асланова.

По ее словам, в качестве улики против Асланова используется смс-сообщение из Ирана.

«В феврале 2019 года, когда Полад находился на службе в армии, на его мобильный пришел СМС от человека, который сопровождал моего мужа и другого журналиста в ходе визита в Иран годом ранее. Он просил опубликовать сообщение агентства Mehr о встрече духовного лидера Ирана Сейед Али Хосейни Хаменеи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это было обычное сообщение. Для азербайджанских читателей там интересным могло быть фраза о том, что Хаменеи выразил готовность Ирана содействовать решению Карабахской проблемы. Я ответила этому человеку, что телефон не у Полада, но сообщение опубликовала на сайте... Следствие теперь утверждает, что мне якобы пришло «закодированное послание», причем не поясняется, с чего они это взяли», - рассказала Асланова.

По ее словам, оба сайта - Xeberman.com и Press-az.com - являются сайтами общественно-политической направленности.

«Сначала мы с Поладом и другими коллегами издавали сайт Xeberman.com. Но в один период этот сайт был перехвачен хакерами, и мы потеряли контроль. Тогда мы создали сайт Press-az.com. После восстановления контроля над сайтом Xeberman.com ресурсом Press-az.com стала управлять я. Контент у них был практически одинаковым. На обоих сайтах мы писали, как и все независимые издания, о проблемах в области прав человека, политзаключенных, судебных процессах по «Нардаранскому делу», - рассказала Асланова.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двоих полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Асланова не признает себя виновным

Адвокат Асланова Эльчин Садыгов подтвердил информацию о продлении срока ареста журналиста. При этом он воздержался от детальных комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. По его словам, защита планирует подать апелляцию. Садыгов также отметил, что Асланов не признает себя виновным.

Продление срока ареста журналиста также подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в Сабаильском суде. Комментариев представителей СГБ относительно слов Аслановой "Кавказский узел" пока не получал.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает, что в деле Асланова много странностей.

«Журналиста, признанного негодным к службе, год назад в 29-летнем возрасте спешно призвали в армию после критических публикаций об СГБ. Обвиняя человека в тяжком преступлении общественности никаких убедительных доказательств официальной версии не было предоставлено. В официальном сообщении даже не указывалась страна, на которую он «работал». Есть основания полагать, что Асланова преследуют за свободу выражения, и это дело используется для устрашения журналистов. У нас был уже прецедент ареста журналиста Рауфа Миркадырова по обвинению в госизмене. Но обвинение в конечном итоге развалилось, и его освободили, формально вынеся условное наказание», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Рауф Миркадыров обвинялся в шпионаже в пользу Армении. В декабре 2015 года суд признал его виновным в госизмене и приговорил к шести годам колонии строгого режима. В защиту журналиста выступали его коллеги и правозащитники. В марте 2016 года апелляционный суд освободил Миркадырова из-под стражи, заменив реальный срок заключения на условное наказание. Миркадыров заявил, что намерен добиваться полного оправдания.