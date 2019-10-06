Коммунисты в Сочи потребовали вернуть выборы мэров и губернаторов

06 октября 2019, 03:28

Сочинские коммунисты провели митинг, участие в котором, по данным организаторов, приняли более ста человек. Они потребовали вернуть выборы мэров и губернаторов, а правительство отправить в отставку.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября депутаты горсобрания Сочи единогласно проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского на должность главы города. 11 сентября Копайгородский принес присягу, пообещав руководить городом справедливо и продолжать традиции предыдущего градоначальника Анатолия Пахомова.

5 октября с 11.00 до 12.00 мск в Сочи у памятника Владимиру Ленину прошел санкционированный властями митинг местного отделения партии КПРФ, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

По оценкам организаторов, в акции приняли участие более ста человек. Представитель мэрии Сочи Татьяна Катаниди придерживается иного мнения. "Количество митингующих вместо заявленных 300 составило не более 35 человек", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Митинг открыл один из его организаторов и ведущий акции, член КПРФ Николай Щербаков. Он заявил, что митинг посвящен расстрелу Верховного Совета в октябре 1993 года.

Осенью 1993 года конфликт президента Российской Федерации Бориса Ельцина и депутатов Верховного Совета поставил страну на грань гражданской войны. После того, как президент распустил парламент, Верховный Совет объявил ему импичмент. На улицах Москвы начались вооруженные столкновения. Согласно подготовленному в 1999 году докладу комиссии Госдумы, 21 сентября - 5 октября 1993 года погибли 158 человек и 423 получили ранения. Из них 124 человека были убиты и 348 были ранены 3-4 октября, говорится в документе, размещенном на сайте Госдумы.

Щербаков призвал присутствующих считать события того времени насильственным захватом власти и "государственным переворотом". "Сегодня 26 годовщина расстрела Белого дома. Это дата уничтожения нашей советской Родины. У нас с вами отняли Родину, расстреляли наше будущее", - заявил он.

На митинге выступила пенсионерка Юлия Матрощенко, которая посетовала, что за последние годы в Сочи закрылись многие заводы.

"На примере Сочи вы можете убедиться, как за эти 20 лет нахождения у власти нового правительства в Сочи уничтожены все заводы, фабрики, совхозы и колхозы. Мы лишились молкомбината, консервного завода, научных учреждений, птицефабрики, вин и пивзаводов, сувенирной и фотофабрики... Тысячи людей потеряли рабочие места и средства к существованию", - заявила она.

Журналистка Анна Холмогорцева отметила, что в последнее время в России "людей судят и сажают в тюрьму за их мнение".

Многие выступающие говорили о проблеме хаотичной застройки города. По мнению жителя села Уч-Дере в Лазаревском районе Александра Бударина, власти "отнимают у местных жителей земли общего пользования и частную собственность в пользу иногородних покупателей "курортной недвижимости".

Жительница микрорайона КСМ Елена Дзагания призвала внести в резолюцию митинга требование вернуть прямые выборы мэров городов и губернаторов. В заключение митинга Николай Щербаков зачитал резолюцию, за которую участники акции проголосовали единогласно. Главным требованием резолюции стала отставка правительства. Митинг прошел без эксцессов со стороны сотрудников правоохранительных органов.