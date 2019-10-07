Теймур Раджабов. Фото: пресс-служба FIDE.

07 октября 2019, 03:06

Победа Раджабова в Кубке мира по шахматам вызвала всплеск энтузиазма в Баку

Гроссмейстер Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира, победив в финале в Ханты-Мансийске представителя Китая Дин Лижэня. Он стал первым представителем Азербайджана, завоевавшим одну из самых престижных наград в мировых шахматах.

Четыре классические партии не выявили победителя - счет в матче был равным (2:2). При этом в двух партиях спортсмены сыграли вничью, в двух других обменялись победами. На тай-брейке шахматисты провели две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в обеих была зафиксирована ничья. Далее, шахматисты сыграли вничью в двух партиях по 10 минут с добавлением 10 секунд на ход. Обе партии в блице (по 5 минут с добавлением 3 секунды на ход) выиграл Раджабов, говорится в сообщении, опубликованном 4 октября на сайте Международной шахматной федерации FIDE.

Раджабов наряду с победой в Кубке также получил право на участие в турнире претендентов в борьбе за встречу с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Весть о победе Раджабова с большой радостью воспринята в Баку, передает корреспондент "Кавказского узла". Раджабова поздравили и президент, и представители оппозиции.

"Дорогой Теймур, от всей души поздравляю тебя с победой на Кубке мира по шахматам в российском Ханты-Мансийске. Продемонстрировав этой победой высокое мастерство, решимость и волю, ты открыл славную страницу в истории азербайджанского спорта как первый наш шахматист, ставший обладателем Кубка мира. Желаю тебе всего наилучшего и новых побед", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном 5 октября на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Честь и хвала. Гордимся, поздравляем Теймур бек (форма почтительного обращения к мужчине)", - в тот же день написал глава оппозиционной партии "Мусават" Ариф Гаджилы на своей странице в Facebook.

Победа Раджабова подтвердила, что в Азербайджане - сильная шахматная школа, считают опрошенные "Кавказским узлом" любители шахмат.

"На сегодняшний день в рейтинге самых сильных шахматистов в первой десятке мира сразу два азербайджанца – Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. В первой десятке, помимо Азербайджана, только у США двое представителей. Наши шахматисты трижды становились чемпионами Европы в командных соревнования. Но в индивидуальном зачете впервые азербайджанский гроссмейстер побеждает на Кубке мира. Теймуру всего 32 года, у него все еще впереди. Он попал на турнир претендентов за звание чемпиона мира. Шансы попасть на этот турнир имеет и Шахрияр Мамедъяров", - сказал Мехман Тахиров.

"Как я собираюсь отпраздновать? Даже не знаю... Во всяком случае, не буду праздновать как-то иначе, чем когда мне было 15 или 16 лет, и я победил в Линаресе Каспарова, одного из моих любимых шахматистов, на партиях которого я учился. Для меня между этими успехами нет особой разницы, они вполне сопоставимы, хоть там была одна партия, а здесь целый турнир. Но сейчас я пока ничего не чувствую, кроме опустошения", - признался Раджабов, слова которого приводит издание azerisport.com.

Примечание:

"Отказ Мхитаряна от поездки в Баку поднял вопрос политизации спорта", "Жители Армении поспорили о нужности шахмат в школьной программе", "Мужская сборная России по шахматам стала бронзовым призером Олимпиады в Батуми".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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