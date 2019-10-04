Участник пикета "Не забудем, не простим!". Волгоград. Фото: пресс-служба КПРФ https://kprf.ru/actions/kprf/188436.html

04 октября 2019, 20:09

Волгоградские коммунисты провели пикеты в годовщину танкового обстрела Белого дома

Серия одиночных пикетов "Не забудем, не простим!" в память о событиях в Москве в 1993 году прошла сегодня в Волгограде и Волжском.

Семь участников пикетов в Волжском напомнили горожанам о расстреле здания Верховного Совета 3-4 октября 1993 года и происходивших тогда вооруженных столкновениях между сторонниками и противниками Бориса Ельцина, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Волжского горкома КПРФ Андрей Коломейцев.

"В эти дни в Москве происходили страшные события, и мы должны помнить их. Помнить их только потому, что пострадали и погибли сотни человек, которые боролись за сохранение Страны советов - самого социально справедливого государства на планете. <...> Мы сегодня чтим память героев-защитников и презираем тех, кто посмел пойти на такое страшное преступление, в угоду интересам олигархов и преступников". - заявил корреспонденту "Кавказского узла" первый секретарь Волжского горкома Александр Кудрявцев. Он отметил, что такие акции проходят в Волжском ежегодно.

Одиночные пикеты в память защитников Дома Советов прошли сегодня и в Волгограде. В пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что пикетчики стояли с плакатами "Ельцинскому перевороту 26 лет. Не забудем, не простим!", "Нет олигархии! Власть народу!", "Память о защитниках советской Конституции священна" и "Октябрь 1993 - преступление без срока давности".

Осенью 1993 года конфликт президента Российской Федерации Бориса Ельцина и депутатов Верховного Совета поставило страну на грань гражданской войны. После того, как президент распустил парламент, Верховный Совет объявил ему импичмент. На улицах Москвы начались вооруженные столкновения. 3 октября сторонники Верховного Совета захватили здание мэрии и попытались взять штурмом телецентр "Останкино". В столице было объявлено чрезвычайное положение, и 4 октября Верховный Совет был разогнан войсками. При этом здание Верховного Совета было обстреляно из танков, говорится в материале "Кризис-93", опубликованном 2 октября 2013 года на сайте "Радио Свобода".

Согласно подготовленному в 1999 году докладу комиссии Госдумы, 21 сентября - 5 октября 1993 года погибли 158 человек и 423 получили ранения. Из них 124 человека были убиты и 348 были ранены 3-4 октября, говорится в документе, размещенном на сайте Госдумы.

Примечание:

"Пикет против Путина вызвал эмоциональную реакцию волгоградцев", "Участники пикетов в Волгограде выступили за честные выборы", "Участники митинга в Дубовке выступили против Бочарова и "Единой России"

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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