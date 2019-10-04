Арестован второй обвиняемый в избиении Ары Мхитаряна

04 октября 2019, 11:42

Брат помощника губернатора Вайоцдзорской области Армении Завен Григорян обвинен в избиении подполковника Ары Мхитаряна и по решению суда заключен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября по подозрению в избиении подполковника Ары Мхитаряна был арестован помощник губернатора Вайоцдзорской области Арутюн Григорян. 2 октября был задержан второй подозреваемый, брат Арутюна Григоряна Завен Григорян.

Ара Мхитарян получил тяжелые травмы во время драки, которая произошла 18 сентября в Ехегнадзоре между военнослужащими и сотрудниками администрации Вайоцдзорской области. Сегодня стало известно, что Мхитарян вышел из комы, но его состояние остается крайне тяжелым.

Завен Григорян арестован на два месяца, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы Следственного комитета Армении.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Завену Григоряну предъявлено обвинение по части 1 статьи 112 УК Армении (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), уточнил сотрудник Следственного комитета.

Комментариев от представителей Завена Григоряна относительно позиции следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что следователи начало проверять губернатора области Трдата Саркисяна на причастность к инциденту. 23 сентября губернатор сообщил о решении уйти в отставку в связи с инцидентом.