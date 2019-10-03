Конфликты на кладбищах Волгограда продолжились вопреки решениям судов

03 октября 2019, 20:21

Похороны на волгоградском кладбище привели к потасовке между сотрудниками ритуальных фирм. Хоронившую мать горожанку вынудили перезаключить договор и заплатить в четыре раза больше, заявил директор компании, лишившейся клиента.

"Кавказский узел" писал о жалобах волгоградцев на конфликты между ритуальными предприятиями, которые разворачиваются прямо во время похорон, мешая церемонии. Предприятие, заключившее договор с мэрией, не допускает конкурентов на кладбища Волгограда, заявили местные бизнесмены.

В июле Арбитражный суд признал недействительным соглашение мэрии Волгограда с ритуальным предприятием "Память", которое давало право хоронить умерших только этой фирме. В начале сентября УФАС оштрафовало "Память" на 721 тысячу рублей.

Волгоградка Елена Микуляк рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" о конфликте между сотрудниками двух ритуальных фирм, которым сопровождались похороны ее матери на Ворошиловском кладбище 2 октября. По словам Микуляк, договор о погребении она заключила с фирмой "Радоница".

"Вчера мы поехали в морг. Когда катафалк приехал за мамой, его не хотели пускать. При этом охранник спросил, где мы будем хоронить. Я, в свою очередь, спросила, зачем охраннику это знать. Когда мы приехали на новое Ворошиловское кладбище, на входе стоял знак, что ведутся работы грузовой техники и проезд запрещен. Потом нас все же пропустили. По кладбищу в нескольких местах стояли ритуальные машины. Когда мы подошли, возле могилы стояло уже много народа. Нам сказали, что по закону фирме, у которой мы заказали похороны, не положено копать [могилу]. У одного мужчины висел бейдж, что он дежурный. Мы просили предъявить документы, но никто не предъявил", - сообщила жительница Волгограда.

Люди на кладбище силой помешали рытью могилы, заявила она. "Когда наша фирма стала копать, на них начали кидаться и драться. <Силовики> стояли в стороне, советовали решить вопрос и не драться у могилы. У нас на 13:30 было назначено отпевание в церкви, в 14 – захоронение, и в 15 часов – кафе. В церковь мы приехали поздно, и батюшка отругал меня. В кафе мы пришли уже в пятом часу. Моему двоюродному дяде стало плохо", - пожаловалась Елена Микуляк.

Она сказала, что была вынуждена подписать договор с другой фирмой. "Мы заплатили им за катафалк и рытье могилы 13670 рублей. Я сделала это для того, чтобы люди, которые приехали на кладбище попрощаться, не видели бойни, которая там творилась. Творилось форменное безобразие: кидались на могилу чуть ли не врукопашную, это абсурд. У меня горе, и им спекулируют", - отметила Микуляк.

Заключением нового договора Елене Микуляк был причинен материальный ущерб, заявил ее представитель Сергей Громов. "Елена собирается подать заявление директору «Радоницы», чтобы он вернул ей деньги. То есть нарушены еще и права директора «Радоницы»", - добавил он. Громов добавил, что присутствовал на кладбище во время инцидента и видел около 20 человек, мешавших погребению.

Договор с конкурирующей фирмой обошелся Микуляк вчетверо дороже, отметил директор "Радоницы" Евгений Ялымов. "Услуги по погребению у нас обошлись ей в 3304 рубля, мы сделали ей большую скидку", - сказал Ялымов. Он подтвердил, что около 20 человек помешали сотрудникам "Радоницы" вырыть могилу на Ворошиловском кладбище, а вызванные на место силовики не обеспечили порядок.

Он добавил, что дело о поджоге офиса "Радоницы" прекращено. "Мне ответили, что невозможно установить, кто это сделал, ущерб нам не причинен, поэтому дело прекращено", - сказал глава ритуальной компании.

30 июля у офиса ритуального предприятия "Радоница" была найдена разбитая бутылка с запахом керосина и торчащим из нее фитилем. Евгений Ялымов счел это попыткой поджога, который он связал с конфликтами на рынке ритуальных услуг.

Руководитель ритуальной компании "Скорая ритуальная помощь" Инесса Антипова рассказала о еще двух конфликтах на кладбищах. "У меня полно откликов людей, которые просто кричат, чтобы их оставили в покое и дали им право выбора. 1 октября мы хоронили на Красноармейском кладбище. Спасибо полиции, у нас это получилось. Правда, с большими мучениями. Нам также пришлось воевать - топтались они так же на могилах и родственников отталкивали. А 25 сентября нам так и не удалось похоронить человека на Моторном кладбище. Полиция приехала и вроде выдернула их с могилы. А потом начали копать, уже половину выкопали, и полиция уехала по другому вызову. Они сразу набежали толпой и закопали [могилу]. У нас не было столько людей, чтобы им сопротивляться. Это одни и те же лица, они кочуют по всем кладбищам", - заявила Антипова.

Антимонопольщики выиграли очередной суд

26 сентября кассационная инстанция поддержала ФАС в споре с "Памятью" и администрацией Волгограда, говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного управления ведомства 27 сентября. Арбитражный суд Московского округа подтвердил признание мэрии и ритуального предприятия нарушившими запрет на антиконкурентный сговор, говорится в публикации.

Это решение говорит о том, что услуги по погребению в Волгограде может оказывать любая ритуальная фирма, пояснила замруководителя регионального УФАС Ольга Ячменева. "Кассация <...> еще раз подтвердила, что статус специализированной службы по вопросам похоронного дела, создаваемой с целью оказания гарантированного перечня услуг по погребению, не может служить основанием предоставления хозяйствующему субъекту, имеющему такой статус, исключительного права на оказание услуг по погребению. Лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, предоставлено право выбора организации, осуществляющей услуги по погребению. Следовательно, такие услуги могут быть оказаны любым хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельностью в указанной сфере, на конкурентной основе", - приводятся в сообщении ведомства слова Ячменевой.

В приемной "Памяти" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что комментировать решение арбитража и конфликты на кладбищах в Волгограде некому. "На этой неделе руководства не будет", - сказали в приемной.

Напомним, что в июне УФАС по Волгоградской области поблагодарило журналиста "Медузы" Ивана Голунова за "большую работу по освещению той, без преувеличения можно сказать, чудовищной ситуации, которая сложилась сегодня во многих регионах России в сфере оказания ритуальных услуг". 14 августа 2018 года, на "Медузе" было опубликовано расследование Голунова "Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак". Этот материал о российской похоронной индустрии и ее теневом секторе, в частности, касался монополизации ритуальных услуг в Волгограде.